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彰化縣1名偵查佐死亡 遭疑和霸凌有關？警局發聲否認了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

勞動部勞發署北分署吳姓公務員疑遭霸凌輕生，引發各界對職場霸凌的撻伐，彰化縣警察局刑大本月16日也傳出一名偵查佐在租屋處尋短，即被聯想到與霸凌或績效壓力有關。但彰化縣警察局表示，經調查，這名偵查佐尋短是因個人因素，與霸凌、績效壓力無關。

在勞動部勞發署北分署長蔡宜容疑因霸凌造成員工輕生鬧得沸沸揚揚之際，有人在臉書社團「靠北police」PO文指出，彰化縣警局這名偵查佐「疑似」自殺，並指出勞動部一名職員自殺就搞到行政院長道歉，送檢調調查，警察一年都不知道自殺幾個去了，每個都是家庭因素、感情因素，勞動部真的要跟警政署好好學習如何包裝與公關。

彰化縣警察局今天證實，本月16日確有一名刑大偵查佐，因未到辦公室上班，同事認為可疑，到他租處察看，發現他已尋短。警方指出，這名39歲的偵查佐是台中人，已婚，育有一子，他曾在派出所服務，約兩年前，考取偵查佐進入刑大服務，平時工作認真，自我要求高，平時未有異狀，家屬對於他的死亡並無異議。

縣警局表示，在這名偵查佐尋短後，縣警局即深入調查，訪查了十多人，未發現他與同事不睦，或者績效壓力、長官領導造成霸凌等問題，縣警局也未接獲相關檢舉，甚至調監視器查證，與霸凌、績效壓力無關。

縣警局對他的輕生甚表遺憾，強調警方不追求績效，尤其是刑大更不像分局偵查佐有公文壓力，員警如果有心理狀況，縣警局有委外的專業心理諮商，希望員警多加利用。

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彰化縣警察局刑大本月16日傳出一名偵查佐在租屋處尋短，縣警局調查，這名偵查佐尋短是因個人因素，與霸凌、績效壓力無關。本報資料照片
彰化縣警察局刑大本月16日傳出一名偵查佐在租屋處尋短，縣警局調查，這名偵查佐尋短是因個人因素，與霸凌、績效壓力無關。本報資料照片

績效 職場霸凌 警察

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