宜蘭五結車禍釀3死2傷 肇事駕駛「無羈押必要」10萬元交保

宜蘭五結鄉今天凌晨發生嚴重車禍，駕駛聯結車的30歲黃姓男子撞上1輛白色本田自小客車，導致3死2傷。黃男稱自己是「正常駕駛」，警方送請宜蘭地檢署偵辦；檢方認為黃涉犯過失致死等罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令10萬元交保。

黃男今天上午2時51分駕駛聯結車行駛五結中路三段，經過三興路口，疑似未在閃黃燈路口減速，撞上行駛三興路、同樣沒有在閃紅燈路口減速的白色本田；本田上50歲唐姓男駕駛、39歲林姓男子、24歲黃姓女子送醫後不治，34歲銀姓女子、33歲邱姓男子多處骨折，目前仍在院治療。

事發後黃男並未逃逸，留在原地等警方到場。據了解，黃男沒有否認撞上白色本田，表示自己在幹道上正常行駛，沒想到支道來車經過路口沒有停等，看到時已經來不及，才會撞上。