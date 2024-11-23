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疑變換車道車距太近…中彰快速路二車碰撞 轎車失控擦撞護欄一人受傷
中彰快速道路台中潭子段前晚發生車禍，轎車疑變換車道時與別車車距太近，二車碰撞，一人受傷送醫，外傳有二車競速情形，台中警方今天說明並無競速。
台中市大雅警分局表示，前晚8點27分，在潭子區台74線快速道路西向21公里處前車禍，20歲陳姓男子駕駛轎車沿台74線內側車道行駛時，見前方28歲李女駕駛的轎車欲由中間車道變換至內側車道，陳男遂由內側車道變換至中間車道，再變換至內側車道超越前方，導致他的車左後側車身擦撞對方車右前側車身。
陳男的轎車再擦撞左側水泥護欄，李女的車亦失控，左側車身往內側水泥護欄擦撞，致兩造車身均受損；警方後續依規定到場處置，雙方經檢測無酒精反應，李女手腳擦挫傷，送往台中慈濟醫院就醫，後續將調閱相關影像以釐清案情。
警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離，減速慢行，避免事故發生。
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