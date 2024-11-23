快訊

12強Live／7局接近尾聲雙方均三上三下 中華5:9落後

金馬得獎名單不斷更新／剛拿下金鐘 楊貴媚再抱回最佳女配角

女遊客住飯店「只穿內褲」突遇清潔員亂入 嚇壞：當下愣住

聽新聞
0:00 / 0:00

疑變換車道車距太近…中彰快速路二車碰撞 轎車失控擦撞護欄一人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中彰快速道路台中潭子段前晚發生車禍，轎車疑變換車道時與別車車距太近，二車碰撞，一人受傷送醫，外傳有二車競速情形，台中警方今天說明並無競速。

台中市大雅警分局表示，前晚8點27分，在潭子區台74線快速道路西向21公里處前車禍，20歲陳姓男子駕駛轎車沿台74線內側車道行駛時，見前方28歲李女駕駛的轎車欲由中間車道變換至內側車道，陳男遂由內側車道變換至中間車道，再變換至內側車道超越前方，導致他的車左後側車身擦撞對方車右前側車身。

陳男的轎車再擦撞左側水泥護欄，李女的車亦失控，左側車身往內側水泥護欄擦撞，致兩造車身均受損；警方後續依規定到場處置，雙方經檢測無酒精反應，李女手腳擦挫傷，送往台中慈濟醫院就醫，後續將調閱相關影像以釐清案情。

警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離，減速慢行，避免事故發生。

台中市潭子區台74線快速道路西向21公里處前，前晚發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
台中市潭子區台74線快速道路西向21公里處前，前晚發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
台中市潭子區台74線快速道路西向21公里處前，前晚發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
台中市潭子區台74線快速道路西向21公里處前，前晚發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
台中市潭子區台74線快速道路西向21公里處前，前晚發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
台中市潭子區台74線快速道路西向21公里處前，前晚發生車禍，一人受傷。圖／警方提供

失控 車禍 車道

延伸閱讀

影／台中大里又見鬼切車禍！18歲男機車騎士當場被噴飛

獨／抓到了！高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 開槍主嫌落網

獨／高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 6人今晨落網主嫌在逃

高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

相關新聞

9高中生相約騎車衝合歡山 2人遭攪拌車輾死…目擊友人嚇哭

南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路今天中午發生死亡車禍，兩名17歲少年共乘機車經過人止關路段，從右側超車，機車打滑摔倒，遭水泥...

南投傳死亡車禍…機車打滑自摔被水泥攪拌車撞上 2少年慘死輪下

南投縣仁愛鄉台14線今天中午發生死亡車禍，一輛機車經過人止關路段，疑地面砂石打滑摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，後座朱...

彰化縣1名偵查佐死亡 遭疑和霸凌有關？警局發聲否認了

勞動部勞發署北分署吳姓公務員疑遭霸凌輕生，引發各界對職場霸凌的撻伐，彰化縣警察局刑大本月16日也傳出一名偵查佐在租屋處尋...

宜蘭五結車禍釀3死2傷 肇事駕駛「無羈押必要」10萬元交保

宜蘭五結鄉今天凌晨發生嚴重車禍，駕駛聯結車的30歲黃姓男子撞上1輛白色本田自小客車，導致3死2傷。黃男稱自己是「正常駕駛...

疑變換車道車距太近…中彰快速路二車碰撞 轎車失控擦撞護欄一人受傷

中彰快速道路台中潭子段前晚發生車禍，轎車疑變換車道時與別車車距太近，二車碰撞，一人受傷送醫，外傳有二車競速情形，台中警方...

民眾目睹婦人掉落八堡一圳 漂流7公里被救起已無呼吸心跳

彰化縣一名郭姓婦女今中午不明原因落水，彰化縣消防局據報出動人員和救生艇等車輛設備趕往救援，一小時後成功救上岸送醫，但醫護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。