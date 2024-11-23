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民眾目睹婦人掉落八堡一圳 漂流7公里被救起已無呼吸心跳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名郭姓婦女今中午不明原因落水，彰化縣消防局據報出動人員和救生艇等車輛設備趕往救援，一小時後成功救上岸送醫，但醫護急救無效宣告不治。警方正調查釐清郭婦落水及死亡的原因。

據了解，消防局中午12點接獲報案，指稱在田中鎮自強街看見一名婦女墜入八堡一圳，水流湍急無法救人，請消防局出動專業人員到場。

消防局指揮中心出動第二大隊7輛各式消防車、機車和救護車各1輛、3艘救生艇和1架無人機，19名消防人員與社頭義消分隊長蕭穎帶領11名義消，由二大隊田中分隊小隊長陳貴富指揮救溺。

空拍機到現場追蹤郭婦位置，另聯繫水利單位關閉上游水閘門，社頭、員林、員西和大村分隊到下游佈置攔截點，55分鐘後在「社頭鄉圳尾巷臨14之12」附近，距落水處約7公里的水圳，現場水深約90公分、落差高度約3米，消防人員在急流中合力攔截郭婦，救援過程相當驚險。

年近七旬的郭婦被救起時，家屬尚未趕到，消防救護人員評估已無呼吸心跳，經救護處置急送員榮醫院急救，施救半小時仍回天乏術，詳細落水原因由警方後續調查。

彰化縣消防人員到田中鎮八堡一圳救溺。圖／民眾提供
彰化縣消防人員到田中鎮八堡一圳救溺。圖／民眾提供

消防人員 空拍機

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