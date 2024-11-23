南投傳死亡車禍…機車打滑自摔被水泥攪拌車撞上 2少年慘死輪下
南投縣仁愛鄉台14線今天中午發生死亡車禍，一輛機車經過人止關路段，疑地面砂石打滑摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，後座朱姓少年頭顱破裂當場死亡，騎車的蔡姓少年下半身嚴重出血，送醫途中死亡。肇事詳細原因和責任歸屬，正由警方調查釐清。
警方調查，蔡姓少年、朱姓少年（均17歲）從台中市騎機車到南投縣仁愛鄉，中午12時40分行經仁愛台14線人止關路段時，機車打滑摔車，兩名少年摔到路面，還來不及爬起來，後方水泥攪拌車來不及煞車，當場輾過人和機車。
其中後座朱姓少年頭部被輾過，頭顱破裂當場死亡。騎車的蔡姓少年下半身嚴重出血，沒有呼吸心跳。仁愛消防分隊救護車到場後，將蔡姓少年送醫急救，雖然一路CPR搶救，但到院前仍傷重死亡，肇事水泥攪拌車潘姓駕駛（54歲）酒測值為零。
仁愛鄉假日常有車隊出遊，到清境、合歡山賞景，不過沿途彎路多，警方提醒民眾上山務必注意路況，過彎更需減速慢行，確保自身安全。
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