快訊

12強Live／為冠軍戰暖身！中華複賽最終戰日本 陳柏清再先發

金馬紅毯／楊千霈大露雪白美背 禮服開高衩超吸睛

南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

南投傳死亡車禍…機車打滑自摔被水泥攪拌車撞上 2少年慘死輪下

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣仁愛鄉台14線今天中午發生死亡車禍，一輛機車經過人止關路段，疑地面砂石打滑摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，後座朱姓少年頭顱破裂當場死亡，騎車的蔡姓少年下半身嚴重出血，送醫途中死亡。肇事詳細原因和責任歸屬，正由警方調查釐清。

警方調查，蔡姓少年、朱姓少年（均17歲）從台中市騎機車到南投縣仁愛鄉，中午12時40分行經仁愛台14線人止關路段時，機車打滑摔車，兩名少年摔到路面，還來不及爬起來，後方水泥攪拌車來不及煞車，當場輾過人和機車。

其中後座朱姓少年頭部被輾過，頭顱破裂當場死亡。騎車的蔡姓少年下半身嚴重出血，沒有呼吸心跳。仁愛消防分隊救護車到場後，將蔡姓少年送醫急救，雖然一路CPR搶救，但到院前仍傷重死亡，肇事水泥攪拌車潘姓駕駛（54歲）酒測值為零。

仁愛鄉假日常有車隊出遊，到清境、合歡山賞景，不過沿途彎路多，警方提醒民眾上山務必注意路況，過彎更需減速慢行，確保自身安全。

台14線人止關路段死亡車禍，2名17歲少年騎機車摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，造成2名少年慘死。圖／讀者提供
台14線人止關路段死亡車禍，2名17歲少年騎機車摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，造成2名少年慘死。圖／讀者提供
台14線人止關路段死亡車禍，2名17歲少年騎機車摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，造成2名少年慘死。圖／讀者提供
台14線人止關路段死亡車禍，2名17歲少年騎機車摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，造成2名少年慘死。圖／讀者提供

南投縣 死亡 車禍

延伸閱讀

台14線南投仁愛鄉路段 水泥車與機車事故釀2死

南投議員抱怨鳥嘴潭路壞、水壓不足 要求改善否則抗爭

南投4種瀕絕珍稀保育魚種有成 將回放溪流存續保全魚種

180度湖景第一排！ 南投日月潭最美「先得月 Tea lounge」景觀咖啡館 觀湖耍廢超chill下午茶

相關新聞

南投傳死亡車禍…機車打滑自摔被水泥攪拌車撞上 2少年慘死輪下

南投縣仁愛鄉台14線今天中午發生死亡車禍，一輛機車經過人止關路段，疑地面砂石打滑摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，後座朱...

還沒上車就關門…桃園某私立高職女學生左腿遭輾 家長控校方不積極處理

桃園市某私立高職有高一女學生家長控訴，女兒9月13日搭校車上學，還沒上車司機就將門關閉直接開走，導致女兒被絆倒，左腿被車...

貢寮草嶺古道山路濕滑 6旬登山客摔倒撞頭送醫不治

新北市消防局今天上午10時獲報，徐姓66歲登山客在貢寮區草嶺古道摔倒撞到頭部，消防人員、義消上山救援，救援人員到達時，發...

高雄女控人孔蓋高低落差奪母命 台電「孔蓋與路面齊平」：配合調查

高雄1女子指控台電人孔蓋高低落差，導致母親騎車摔倒身亡，提國賠究責。台電今天表示，經查孔蓋與路面齊平，現場車輛行駛平順，...

台14線南投仁愛鄉路段 水泥車與機車事故釀2死

省道台14線指標73公里處、仁愛鄉人止關路段，今天發生混凝土攪拌車與機車事故，機車騎士與乘客遭輾，其中1人當場死亡、1人...

政大生、消防員都遭虎頭蜂螫傷 出動吊車摘除蜂窩

今天早上8時許，台北市一名年約22歲的政治大學學生，在政大恆光街側門內不遠處，遭虎頭蜂螫傷左手指，通報救護車後送往萬芳醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。