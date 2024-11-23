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還沒上車就關門…桃園某私立高職女學生左腿遭輾 家長控校方不積極處理
桃園市某私立高職有高一女學生家長控訴，女兒9月13日搭校車上學，還沒上車司機就將門關閉直接開走，導致女兒被絆倒，左腿被車輪輾過，出現大片瘀青，事後學校不積極處理，還將責任推給保險公司。校方回應，案發後校方積極居中安排車公司與家長一同協調，也透過導師和學生及家長保持密切連繫，並爭取一筆慰問金。
家長控訴，今年9月上午於桃園區搭校車時，司機開了前後門，女兒從後門上車時，尚未進入車內，司機就直接將車門關閉，女兒的左腳卡在車門外，被拖行幾公尺，被路旁路人發現大叫後，司機才發現。
家長說，女兒當時剛升高一不久就出現意外，意外發生後一個多月的時間，腳不僅無法伸直還相當疼痛，無法行走及正常到校上課，事後班導師及司機前來探望，卻僅給予1000元紅包，態度也相當不好，說一切都交給保險公司。
校方表示，案發後校方積極居中安排車公司與家長一同協調，也透過導師和學生及家長保持密切連繫，並爭取一筆慰問金；相關醫療理賠部分也爭取由保險公司放寬標準分階段給付，但因有些部分包括醫美及日後上下課交通費等並非校方說了就算，也積極與保險公司及遊覽公司協調中。
桃園市教育局，經了解學校已和家長協調2次，並於事發時發放慰問金1萬元。該校將於11月29日與家長再次召開協調會議，教育局會持續關心本案辦理結果，並請該校關心學生狀況，提供必要輔導措施。
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