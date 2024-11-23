快訊

12強Live／為冠軍戰暖身！中華複賽最終戰日本 陳柏清再先發

金馬紅毯／楊千霈大露雪白美背 禮服開高衩超吸睛

南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

還沒上車就關門…桃園某私立高職女學生左腿遭輾 家長控校方不積極處理

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市某私立高職有高一女學生家長控訴，女兒9月13日搭校車上學，還沒上車司機就將門關閉直接開走，導致女兒被絆倒，左腿被車輪輾過，出現大片瘀青，事後學校不積極處理，還將責任推給保險公司。校方回應，案發後校方積極居中安排車公司與家長一同協調，也透過導師和學生及家長保持密切連繫，並爭取一筆慰問金。

家長控訴，今年9月上午於桃園區搭校車時，司機開了前後門，女兒從後門上車時，尚未進入車內，司機就直接將車門關閉，女兒的左腳卡在車門外，被拖行幾公尺，被路旁路人發現大叫後，司機才發現。

家長說，女兒當時剛升高一不久就出現意外，意外發生後一個多月的時間，腳不僅無法伸直還相當疼痛，無法行走及正常到校上課，事後班導師及司機前來探望，卻僅給予1000元紅包，態度也相當不好，說一切都交給保險公司。

校方表示，案發後校方積極居中安排車公司與家長一同協調，也透過導師和學生及家長保持密切連繫，並爭取一筆慰問金；相關醫療理賠部分也爭取由保險公司放寬標準分階段給付，但因有些部分包括醫美及日後上下課交通費等並非校方說了就算，也積極與保險公司及遊覽公司協調中。

桃園市教育局，經了解學校已和家長協調2次，並於事發時發放慰問金1萬元。該校將於11月29日與家長再次召開協調會議，教育局會持續關心本案辦理結果，並請該校關心學生狀況，提供必要輔導措施。

桃園市某私立高職有學生家長控訴，高一女學生9月13日上午搭校車上學時，還沒上完車司機就將門關閉直接開走，導致女學生被絆倒，左腿更被車輪輾過，出現大片瘀青。圖／家長提供
桃園市某私立高職有學生家長控訴，高一女學生9月13日上午搭校車上學時，還沒上完車司機就將門關閉直接開走，導致女學生被絆倒，左腿更被車輪輾過，出現大片瘀青。圖／家長提供
桃園市某私立高職有學生家長控訴，高一女學生9月13日上午搭校車上學時，還沒上完車司機就將門關閉直接開走，導致女學生被絆倒，左腿更被車輪輾過，出現大片瘀青。圖／家長提供
桃園市某私立高職有學生家長控訴，高一女學生9月13日上午搭校車上學時，還沒上完車司機就將門關閉直接開走，導致女學生被絆倒，左腿更被車輪輾過，出現大片瘀青。圖／家長提供

保險 桃園

延伸閱讀

桃園社造邁入30年首度增社區美學項目 張善政曝心聲

補習班狼師教課摳女學生內褲還偷拍如廁 判9年2月

原來藏毒心虛！高雄男開車拖行2警害受傷

影／高雄警盤查違規車…探查入內遭拖行 2警倒地受傷

相關新聞

南投傳死亡車禍…機車打滑自摔被水泥攪拌車撞上 2少年慘死輪下

南投縣仁愛鄉台14線今天中午發生死亡車禍，一輛機車經過人止關路段，疑地面砂石打滑摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，後座朱...

還沒上車就關門…桃園某私立高職女學生左腿遭輾 家長控校方不積極處理

桃園市某私立高職有高一女學生家長控訴，女兒9月13日搭校車上學，還沒上車司機就將門關閉直接開走，導致女兒被絆倒，左腿被車...

貢寮草嶺古道山路濕滑 6旬登山客摔倒撞頭送醫不治

新北市消防局今天上午10時獲報，徐姓66歲登山客在貢寮區草嶺古道摔倒撞到頭部，消防人員、義消上山救援，救援人員到達時，發...

高雄女控人孔蓋高低落差奪母命 台電「孔蓋與路面齊平」：配合調查

高雄1女子指控台電人孔蓋高低落差，導致母親騎車摔倒身亡，提國賠究責。台電今天表示，經查孔蓋與路面齊平，現場車輛行駛平順，...

台14線南投仁愛鄉路段 水泥車與機車事故釀2死

省道台14線指標73公里處、仁愛鄉人止關路段，今天發生混凝土攪拌車與機車事故，機車騎士與乘客遭輾，其中1人當場死亡、1人...

政大生、消防員都遭虎頭蜂螫傷 出動吊車摘除蜂窩

今天早上8時許，台北市一名年約22歲的政治大學學生，在政大恆光街側門內不遠處，遭虎頭蜂螫傷左手指，通報救護車後送往萬芳醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。