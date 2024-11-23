高雄女控人孔蓋高低落差奪母命 台電「孔蓋與路面齊平」：配合調查
高雄1女子指控台電人孔蓋高低落差，導致母親騎車摔倒身亡，提國賠究責。台電今天表示，經查孔蓋與路面齊平，現場車輛行駛平順，配合市府調查。工務局說，將協助釐清責任。
高雄1名女子向媒體投訴表示，自己的母親日前騎車經過民族二路、同心路口時突然摔車，送醫後仍不治。根據當時經過的汽車駕駛提供的行車紀錄器畫面，女子質疑是因人孔蓋遭車輛輾壓已不止滑，且有高低落差造成母親壓到摔車。
對此，台灣電力公司高雄區營業處今天回應指出，事發當下並未接獲通知，已派員至民族二路與同心路口巡視，經查孔蓋與路面齊平，且在現場觀察車流量一段時間，車輛行駛平順。目前此案由當事人向市府申請國賠，高雄區營業處將配合市府調查，相關責任待釐清。
市府工務局指出，於事發後查看現場，似難排除是台電公司人孔蓋所造成，工務局已向家屬表達慰問，將協助釐清相關責任及後續事宜。
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