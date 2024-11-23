貢寮草嶺古道山路濕滑 6旬登山客摔倒撞頭送醫不治

新北市消防局今天上午10時獲報，徐姓66歲登山客在貢寮區草嶺古道摔倒撞到頭部，消防人員、義消上山救援，救援人員到達時，發現徐男已無呼吸、心跳，送醫搶約半小時宣告不治。警方已報請檢方相驗調查，初判疑為山路濕滑摔倒。

消防局10時19分獲報，貢寮區草嶺古道有登山客摔倒，頭部撞到地面，消防局人員、警方及義消共12名，在草嶺古道登山口處集結後，於10時30分許入山搜尋。

搜救人員10時50分許，接觸到徐男，發現他受傷，無呼吸心跳，搜救人員現場急救後，於11時40分搬運下山，送往澳底醫療救護中心搶救。