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貢寮草嶺古道山路濕滑 6旬登山客摔倒撞頭送醫不治

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市消防局今天上午10時獲報，徐姓66歲登山客在貢寮草嶺古道摔倒撞到頭部，消防人員、義消上山救援，救援人員到達時，發現徐男已無呼吸、心跳，送醫搶約半小時宣告不治。警方已報請檢方相驗調查，初判疑為山路濕滑摔倒。

消防局10時19分獲報，貢寮區草嶺古道有登山客摔倒，頭部撞到地面，消防局人員、警方及義消共12名，在草嶺古道登山口處集結後，於10時30分許入山搜尋。

搜救人員10時50分許，接觸到徐男，發現他受傷，無呼吸心跳，搜救人員現場急救後，於11時40分搬運下山，送往澳底醫療救護中心搶救。

瑞芳警分局表示，徐男中午12時24分宣告不治，已報請檢方釐清調查。因近日都有雨，山路有土泥且濕滑，可能不慎跌倒撞擊頭部，但還要進一步調查。

貢寮草嶺古道登山男送醫不治，疑山路土泥濕滑摔倒撞頭。記者游明煌／翻攝
貢寮草嶺古道登山男送醫不治，疑山路土泥濕滑摔倒撞頭。記者游明煌／翻攝

草嶺古道 貢寮

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