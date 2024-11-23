荷包注意了！微型電動二輪車未掛牌最高罰3600元

今年11月30日起微型電動二輪車應全面登記、領用及懸掛牌照，始得行駛於道路。台南市警局針對學生、長者及外籍移工等重點使用族群規畫三階段宣導及執法工作，交通警察大隊提醒，30日起12月9日止加強執法，可處1200元以上3600元以下罰鍰外，並須當場禁止行駛、移置保管。

台南交通大隊指出，第一階段擴大宣導期，自本月20日起至11月29日止，除了重點對象宣導外，第一線員警執勤時，加強攔查未依規定領用牌照微型電動二輪車，宣導車主相關登記、領用牌照程序及法令規定，提醒民眾盡速前往辦理。

第二階段加強執法期，自本月30日起至12月9日止，針對道路交通管理處罰條例第71-1條未依規定領用或使用偽造、變造牌照等相關車牌違規情事，加強取締查緝。

第三階段常態執法及宣導，自12月10日起，針對微型電動二輪車酒後駕車、未戴安全帽、不依規定停車、不依號誌指示及乘坐人數超過規定數額等常見違規項目，實施常態性執法及宣導工作。