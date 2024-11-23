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影／台中鬼切車禍畫面曝！6月男嬰綁母胸前 撞車變「人肉氣囊」慘死

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區東榮路口昨發生61歲黃男騎車左轉，與對向直行的26歲林姓女騎士相撞車禍，當時林女沒戴安全帽，6月大男嬰綁在胸前，要載到醫院打疫苗，結果三人重摔在地，男嬰經搶救不治，林、黃2人將依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，這起事故發生在昨天下午3時40分許，黃男騎機車沿東榮路往中興路方向行駛，行經西榮路時突左轉，對向林女沒戴安全帽，6月大男嬰綁在胸前，直行經過路口時，兩車相撞，造成林女、黃男肢體擦挫傷，但意識清楚，6月大男嬰當場失去呼吸、心跳，送往大里仁愛醫院搶救。雙方駕駛人酒測值均為零，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。

男嬰經送往仁愛醫院搶救，一度恢復心跳，但傷勢嚴重，仍未脫離險境，後轉往中國醫搶救，仍因傷重在今凌晨1時28分宣告不治，警方已報請檢方相驗以釐清死因。林女手部粉碎性骨折，住院開刀治療。

據了解，黃男表示，當時他騎車要回家；林女則表示，要載小孩到醫院打疫苗。林姓女子得知兒子死訊，在臉書表示「我的小孩沒了！真的沒了！我的手粉碎性骨折」，男嬰親友也透露，黃男沒有道歉，太可惡。

警方調查，雙方駕駛人酒測值均為0，黃男未依規定駛入來向車道，而林女騎機車附載人員未依規定設在後座，且未戴安全帽， 2人將依過失致死罪嫌移送送辦，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

台中市大里區東榮路22日下午3時40分發生機車對撞車禍。圖／讀者提供
台中市大里區東榮路22日下午3時40分發生機車對撞車禍。圖／讀者提供
台中市大里區東榮路口昨發生2機車相撞車禍，26歲林姓女騎士（紅圈處）沒戴安全帽，6月大男嬰綁在胸前。圖／讀者提供
台中市大里區東榮路口昨發生2機車相撞車禍，26歲林姓女騎士（紅圈處）沒戴安全帽，6月大男嬰綁在胸前。圖／讀者提供
台中市大里區東榮路22日下午3時40分發生機車對撞車禍。圖／讀者提供
台中市大里區東榮路22日下午3時40分發生機車對撞車禍。圖／讀者提供

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