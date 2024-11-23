影／當街砸車嚇壞人！原來是三峽警破窗勇逮詐騙車手
新北市三峽區昨發生當街砸車，嚇壞路過民眾，原來是三峽警分局埋伏員警趁詐團車手李姓男子開車前來取款時，一擁而上以警棍破窗，將頑強抵抗的車手拖下車逮捕，員警奮勇破窗逮人還不慎劃傷手指。警詢後今依加重詐欺及妨害公務等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
新北市三峽區中華路昨發生當街砸車，為三峽警方圍捕詐團車手，員警奮勇破窗不慎劃傷手指。據了解，63歲李姓婦人原從事壽險業務，退休後透過臉書及Line通訊軟體，依群組中一名自稱「老師」邀請加入「黃金外匯投資群組」，對方告知近期股票操作風險高，要她轉投資黃金外匯，擔心掉入投資詐騙陷阱。
李婦昨天下午因之前帳戶遭警示，至三峽警分局偵查隊詢問，偵查隊員警朱昊威聽到她剛加入投資群組，「雞婆」詢問投資內容疑似詐騙手法，與李婦商量決定聯手誘出詐團車手。昨由李婦帶著150萬元假鈔赴約面交，大批刑警趁著詐團車手李姓男子（39歲）開車前來取款時，立即一擁而上以警棍破窗將李男拖下車，逮捕過程中也造成員警手腳割傷，幸好並無大礙，一旁目睹民眾事後得知是警察抓車手也紛紛拍手叫好。
據了解，詐團車手李男自稱原本在桃園地區擔任臨時工，因為入不敷出，日前上網應徵詐團車手，想要不勞而獲，對方也允諾得手後可獲得不錯的酬勞，沒想到「出師不利」遇上員警攔查，他說因緊張才會反抗，車上也被搜出偽造工作證、取款收據等證物，警詢後今依加重詐欺及妨害公務等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
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