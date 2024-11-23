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影／宜蘭五結大車撞小車3死影像曝 路口閃黃紅燈均未停讓
宜蘭五結今天凌晨發生3死車禍，1輛聯結車與1輛白色本田自小客車在五結中路與三興路口相撞，本田內5人中，3死2傷，雙方駕駛均未酒駕。監視器影像顯示，當時路口號誌分別是閃黃燈與閃紅燈，2車卻都沒有減速，可能是此次悲劇主因。
警方指出，50歲唐姓男子駕駛白色本田沿三星路由南往北行駛，30歲黃姓男子駕駛聯結車沿五結中路三段由西往東行駛，雙方在路口碰撞，本田上唐姓駕駛、39歲林姓男子、24歲黃姓女子傷重不治，33歲邱姓男子、34歲銀姓女子送醫，目前仍在救治。
監視器畫面顯示，今天上午2時51分許，白色本田先經過路口，路口號誌閃紅燈，本田並未減速直接通過；聯結車隨後另一側路口駛出，路口閃黃燈，也未減速，直接撞上本田的左後側，本田被撞飛後，又撞擊路邊彈回，車頭車尾雖未大損，左側車門嚴重變形。
據了解，白色本田是租賃車，駕駛唐姓男子則是代駕，其餘4人均為友人，然而2名生還者目前都還在醫院治療，家屬們也不清楚他們為何到宜蘭。
警方實施酒測，黃姓聯結車駕駛並未飲酒，唐姓本田駕駛經過抽血，也確定沒有酒駕，根據監視器影像，事故原因可能是2名駕駛行經路口均未減速，詳情待進一步釐清。
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