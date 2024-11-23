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影／台中警化身大頭熊 拿「小熊警報器」拍片教童防身

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

桃園市一名女童在今年10月間被男子當街強拉熊抱，引發社會關注，台中市警局婦幼隊昨由隊長楊俊明帶領宣導小組，前往台中復興教會參與親子台語共學課程，也用台語全程與學童宣導人身安全與身體隱私的資訊，另外也提供「小熊警報器」當作有獎徵答獎品，警員還化身大頭熊拍攝宣導影片教學。

台中市警局婦幼隊指出，依據衛福部統計，去年兒童性侵害案件受暴人數有973人，其中兩造關係多以熟識為主，但不認識（含不詳及其他）情形仍占14％，顯示仍有許多不確定的危機隱藏在兒童生活成長中。

婦幼隊表示，為讓兒童能安心快樂成長，婦幼隊除密集在台中市校園周邊巡邏查察，也在學童上下課時段，規畫常態性護童勤務，藉由增加見警率防範案件發生；另透過教育局、警察局及各社區民力資源所建立的國民中小學安心走廊周邊計1651處的愛心服務站，共同建透綿密的安全網，期能夠讓市民能快樂出門、平安回家。

婦幼隊長楊俊明昨天率領宣導小組，參加台中復興教會親子台語共學課程，以全程台語宣導兒童人身安全、身體隱私知識，另外準備可愛、實用的「小熊警報器」作為有獎徵答獎品，還找警員變身大頭熊，拍攝教學影片，告知學童遇到陌生人騷擾或攻擊等緊急情況，如何以警報器求助。

中警婦幼隊表示，為落實保護婦幼安全，宣導團隊除不停歇的主動走入台市各社區角落，透過一步一腳印，落實初級犯罪預防工作，每年並會不定期舉辦多場大型宣導活動，如女子防身營、小小警察體驗營、婦幼小英雄體驗營等，期有更多民眾參與，共同攜手預防犯罪發生，拒絕生活於恐懼之中，更多活動詳情可查詢婦幼隊臉書粉絲專頁

台中市警局婦幼隊昨天到台中復興教會宣導。圖／台中市警局提供
台中市警局婦幼隊昨天到台中復興教會宣導。圖／台中市警局提供
台中市警局婦幼隊昨天到台中復興教會宣導，警員化身大頭熊，拍攝使用小熊警報器的影片。圖／台中市警局提供
台中市警局婦幼隊昨天到台中復興教會宣導，警員化身大頭熊，拍攝使用小熊警報器的影片。圖／台中市警局提供
台中市警局婦幼隊昨天到台中復興教會宣導，婦幼隊提供小熊警報器作為學童有獎徵答獎品。圖／台中市警局提供
台中市警局婦幼隊昨天到台中復興教會宣導，婦幼隊提供小熊警報器作為學童有獎徵答獎品。圖／台中市警局提供

台中市 桃園 警報

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