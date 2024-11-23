影／台中警化身大頭熊 拿「小熊警報器」拍片教童防身

桃園市一名女童在今年10月間被男子當街強拉熊抱，引發社會關注，台中市警局婦幼隊昨由隊長楊俊明帶領宣導小組，前往台中復興教會參與親子台語共學課程，也用台語全程與學童宣導人身安全與身體隱私的資訊，另外也提供「小熊警報器」當作有獎徵答獎品，警員還化身大頭熊拍攝宣導影片教學。

台中市警局婦幼隊指出，依據衛福部統計，去年兒童性侵害案件受暴人數有973人，其中兩造關係多以熟識為主，但不認識（含不詳及其他）情形仍占14％，顯示仍有許多不確定的危機隱藏在兒童生活成長中。

婦幼隊表示，為讓兒童能安心快樂成長，婦幼隊除密集在台中市校園周邊巡邏查察，也在學童上下課時段，規畫常態性護童勤務，藉由增加見警率防範案件發生；另透過教育局、警察局及各社區民力資源所建立的國民中小學安心走廊周邊計1651處的愛心服務站，共同建透綿密的安全網，期能夠讓市民能快樂出門、平安回家。

婦幼隊長楊俊明昨天率領宣導小組，參加台中復興教會親子台語共學課程，以全程台語宣導兒童人身安全、身體隱私知識，另外準備可愛、實用的「小熊警報器」作為有獎徵答獎品，還找警員變身大頭熊，拍攝教學影片，告知學童遇到陌生人騷擾或攻擊等緊急情況，如何以警報器求助。