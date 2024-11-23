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影／台中大里又見鬼切車禍！18歲男機車騎士當場被噴飛
台中市大里區又見鬼切車禍，繼昨天下午東榮路、、西榮路口發生機車左轉造成1名6月大男嬰送醫不治事故，昨晚6時24分許，52歲賴女開車行經大里區大明路左轉永隆路口時，與對向直行的18歲宋姓男機車騎士相撞，宋男當場被噴飛，送醫救治。
從監視器畫面顯示，賴女開車行經大明路、永隆路口要左轉時，因對向有輛轎車在路口停等擋住視線，等賴女的轎車探出車頭，才發現對向有多輛機車直衝而來，於是轎車停止不動，對向第一輛機車筆直撞上，機車騎士從車頭處被噴飛，重摔路面，痛到爬不起來。
現場跡證顯示，賴女轎車的右側車頭全毀，宋男的機車也幾乎解體，可見撞擊力道之大。
警方調查，賴女駕駛轎車沿大明路左轉永隆路，與對向直行的宋姓男機車騎士相撞，宋男送仁愛醫院救護。雙方酒測值均為0，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。
另一起事故發生在昨天下午3時40分許，61歲黃男騎機車行經東榮路、西榮路口時突左轉，與對向直行載著6月大男嬰的26歲林女所騎機車撞上。造成林女、黃男肢體擦挫傷，6月大男嬰當場失去呼吸、心跳，但仍因傷重不治。
警方呼籲，駕駛人務必遵守相關行車規定，轉彎車應讓直行車先行，不要搶快以免發生事故，確保自身及其他用路人安全
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