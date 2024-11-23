台中大里61歲男鬼切！26歲媽重摔、6月大男嬰送醫不治

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聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區昨發生機車對撞車禍，61歲黃男騎車行經東榮路突然左轉，對向直行的26歲林姓女騎士閃避不及相撞，雙雙倒地擦傷，林女載著的6月大男嬰重摔在地，一度失去呼吸、心跳，經送醫搶救，仍因傷重，在今天凌晨1時28分不治，詳細肇責仍待警方釐清。

霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥說明，這起事故發生在昨天下午3時40分許，黃男騎機車沿東榮路往中興路方向行駛，行經西榮路時突左轉，與對向載著6月大男嬰的林女所騎機車撞上。事故造成林女、黃男肢體擦挫傷但意識清楚，而6月大男嬰當場失去呼吸、心跳，送往大里仁愛醫院搶救。雙方駕駛人酒測值均為零，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。

救護人員第一時間將男嬰送往仁愛醫院搶救，一度恢復心跳，但傷勢嚴重，仍未脫離險境，後轉往中國醫搶救後，於今凌晨1時28分宣告不治。

警方呼籲，駕駛人務必遵守相關行車規定，轉彎車應讓直行車先行，不要搶快以免發生事故，確保自身及其他用路人安全。

台中市大里區東榮路22日下午3時40分發生機車對撞車禍。圖／讀者提供
台中市大里區東榮路22日下午3時40分發生機車對撞車禍。圖／讀者提供
台中市大里區東榮路22日下午3時40分發生機車對撞車禍。圖／讀者提供
台中市大里區東榮路22日下午3時40分發生機車對撞車禍。圖／讀者提供

台中市 警察 車禍

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