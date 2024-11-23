台中大里61歲男鬼切！26歲媽重摔、6月大男嬰送醫不治

台中市大里區昨發生機車對撞車禍，61歲黃男騎車行經東榮路突然左轉，對向直行的26歲林姓女騎士閃避不及相撞，雙雙倒地擦傷，林女載著的6月大男嬰重摔在地，一度失去呼吸、心跳，經送醫搶救，仍因傷重，在今天凌晨1時28分不治，詳細肇責仍待警方釐清。

霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥說明，這起事故發生在昨天下午3時40分許，黃男騎機車沿東榮路往中興路方向行駛，行經西榮路時突左轉，與對向載著6月大男嬰的林女所騎機車撞上。事故造成林女、黃男肢體擦挫傷但意識清楚，而6月大男嬰當場失去呼吸、心跳，送往大里仁愛醫院搶救。雙方駕駛人酒測值均為零，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。

救護人員第一時間將男嬰送往仁愛醫院搶救，一度恢復心跳，但傷勢嚴重，仍未脫離險境，後轉往中國醫搶救後，於今凌晨1時28分宣告不治。