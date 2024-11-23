計程車司機強拉醉漢上車 跳表計費北市遊走...犯了這罪被起訴

高姓計程車司機在台北市東區茶街餐廳對面人行道，發現許男喝醉倒在地，涉嫌強拉許男上車，跳表計費漫無目遊走，直到許男驚醒發現財物遺失，拒絕付車資報警求助。台北地檢署偵結，認為司機涉剝奪他人行動自由罪嫌，依法起訴。

起訴指出，高姓司機有妨害性自主前科，2021年縮刑期滿執行完畢出監，2022年間司機開車經過東區茶街餐廳，見許男喝醉坐臥對面人行道，涉嫌為賺取車資，不顧許男揮手明示不願搭車，凌晨4時許趁許男無力抵抗，強拉至計程車後座，開始跳表計費漫無目的搭載許男遊走北市街頭。

檢方查出，許男上車約5分鐘後驚醒，質問司機為何自己在車上，且在仁愛路開車門打算離開，司機上前索討車資，許男發現身上財務遺失拒絕支付，司機作罷開車離開，許男則報警求助。

檢方認為，司機明知許男無意離開原地，仍強拉他上車，藉由獨立掌控計程車箝制許男行動自由，又恣意開往遠處，許男已落入司機實力支配下而喪失行動自由，依涉剝奪他人行動自由罪起訴。許男遺失財物指控司機涉竊盜罪，檢方則認為，查無充分證據證明高男竊取財物，難以片面指述定罪，給予不起訴處分。

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