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影／宜蘭五結凌晨重大車禍3人死亡 聯結車與小客車相撞
宜蘭五結鄉今天凌晨發生重大車禍！五結中路三段與三興路口上午2時52分許，1輛聯結車與1輛白色小客車相撞，小客車內5人中，3人失去生命跡象，送醫後宣告不治，詳細案情待進一步釐清。
宜蘭縣消防局表示，凌晨2時52分獲報，五結中路三段416號附近發生車禍，到場後發現是聯結車與小客車相撞，小客車內5人受傷、駕駛受困。救難人員3時25分救出駕駛，現場急救後將5人分別送往羅東博愛、羅東聖母醫院。
這起車禍釀3死，小客車50歲唐姓男駕駛送醫途中失去生命跡象，駕駛後座24歲黃姓女子當場失去生命跡象，副駕駛後座39歲林姓男子當場失去生命跡象，3人送醫後均宣告不治；副駕駛座34歲銀姓女子、後座35歲邱姓男子意識清醒，分別受到腹痛、骨折等傷勢。
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