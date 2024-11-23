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艋舺青山宮圓滿團拜 人氣網紅「寶劍」現身引矚目

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

艋舺青山祭今天凌晨圓滿落幕，人氣網紅蔡尚方（右1）北上參加正日遶境，左1為嘉義聞人「象姐」、左2為直播主胡凱彬、右2為台中忠福堂代表人「東京」。記者張宏業／攝影
艋舺青山祭今天凌晨圓滿落幕，人氣網紅蔡尚方（右1）北上參加正日遶境，左1為嘉義聞人「象姐」、左2為直播主胡凱彬、右2為台中忠福堂代表人「東京」。記者張宏業／攝影
為期三天的艋舺青宮暗訪遶境於今日凌晨圓滿落幕，靈安尊王聖駕回宮行經副爐主壇時，包括三峽廣行宮，台中忠福堂、嘉義聞人「象姐」都集合舉香團拜，其中人氣網紅「寶劍」蔡尚方也現身團拜隊伍中，由於現場有不少信眾是他的粉絲，團拜結束後紛紛上前與其合照，他不僅大方接受，還就地取材拍起抖音，引來不少人圍觀。

「寶劍」與知名直播主胡凱彬昨天特地北上參加青山宮「正日遶境」，他們兩人都是台中忠福堂成員，此次忠福堂在代表人物「東京」號召下，動員上百人參與一年一度的艋舺大拜拜，陣仗相當龐大，前不久在網路力挺「台中燒打雞」韓森對戰孫安佐的「寶劍」昨天一現身會場，立馬引發一陣騷動，不少手機鏡頭紛紛轉向拍攝他，也讓忠福堂備受信眾矚目。

據了解，「寶劍」以逗趣幽默的方式，解說社會時事、廟會文化與暗黑產業，加上胡凱彬與攝影者「藏鏡人」的助陣，今年在抖音與IG社群上快速崛起，成為「社會事」的代表性人物，短短幾個月抖音流量衝破10萬、IG粉絲8萬，令不少經營粉專多年的網紅感到訝異。

此外，青山王聖駕今天凌晨離開副爐主壇後，因沿路陣頭與信眾太多，青山宮廟方動員公關組到場維持秩序與交通，有名貌似港星陳慧玲的公關「Zoe」迎面走向人群，因外型亮眼，身材高挑，且走路頗有架式，許多人誤以為她是北市刑大特勤人員。

今年迎青山王活動格外特別，除了副爐主率先於19日加場舉行登殿儀式外，青山宮也準備了20台光彩炫目的藝閣車遊行，加上外縣市來共襄盛舉的陣頭破千人，轄區萬華分局、北市刑大與保一總隊共出動500名警力到場，全部過程平和圓滿結束，當地民眾也對警方的辛勞表達敬意。青山宮今晚將舉行晚宴，宴席後將抽籤選出明年的正副爐主。

人氣網紅「寶劍」蔡尚方現身青山宮遶境。記者張宏業／攝影
人氣網紅「寶劍」蔡尚方現身青山宮遶境。記者張宏業／攝影
艋舺青宮暗訪遶境今日凌晨圓滿落幕，副爐主壇舉行團拜儀式。記者張宏業／攝影
艋舺青宮暗訪遶境今日凌晨圓滿落幕，副爐主壇舉行團拜儀式。記者張宏業／攝影
青山宮公關「Zoe」貌似港星陳慧玲，站在人群中格外醒目。記者張宏業／攝影
青山宮公關「Zoe」貌似港星陳慧玲，站在人群中格外醒目。記者張宏業／攝影

抖音 陣頭 青山宮

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