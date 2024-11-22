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台中2機車事故3人倒地 6個月大男嬰命危送醫搶救

中央社／ 台中22日電

黃姓男子今天下午騎機車，行經台中市大里區1處路口，轉彎時撞上騎機車載6個月大男嬰的林女，3人皆倒地受傷送醫，其中男嬰頭部外傷命危，事故原因待警方調查釐清。

台中市消防局今天表示，今天下午3時40分獲報，大里區東榮路有機車事故，且有多人受傷，派遣救護人車到場。

消防人員表示，現場為2機車車禍，1名61歲男性肢體擦傷、意識清楚，1名6個月大男嬰頭部外傷、呈現OHCA（到院前無呼吸心跳）狀態，26歲女性（男嬰母親）肢體擦傷，3人皆送往大里仁愛醫院救治，男嬰送醫後恢復生命徵象，但仍未脫離險境。

台中市警察局霧峰分局表示，初步調查事發當時61歲黃姓男子，騎機車沿東榮路往中興路方向欲左轉西榮路，26歲林女騎機車載男嬰沿東榮路往國光路方向直行，兩車發生碰撞。

警方指出，雙方駕駛經呼氣酒測未酒駕，詳細肇事原因後續由交通警察大隊分析研判。

台中市 警察

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