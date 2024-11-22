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行人未靠邊行走與同向公車擦撞 翻滾擦傷

中央社／ 新北22日電

新北警方晚間表示，69歲丁姓男子21日傍晚在板橋區疑未緊靠邊行走，與同向行駛的大台北658公車擦撞。丁男倒地翻滾，幸後面轎車及時阻擋車流並報案。雙方已和解。

新北市海山警察分局晚間發布新聞表示，21日傍晚5時20分據報，板橋區長江路二段發生公車與行人交通事故，新海派出所員警及交通分隊到場處理。

警方初步調查，丁男於事故發生時，於長江路二段往北市方向快走，疑未緊靠邊行走，不慎與同向的大台北公車658發生擦撞。

警方依據目擊者與當時監視影像發現，丁男遭擦撞後倒地翻滾，身上多處擦挫傷，幸虧後方的一輛轎車及時停下來，阻擋後面車流。傷者經送往新北市立聯合醫院板橋院區包紮，並無大礙。

警方說，經調閱路口監視器影像，當晚10時許通知王姓公車駕駛王男到案說明。調查發現，行人丁男本應依照道路交通安全規則靠邊行走，因要趕去上班，沒靠路邊行走才擦撞公車。

警方說，公車駕駛並未肇事逃逸，事故時，駕駛未發現有行人擦撞，車上乘客也沒有發現，一路就往台北市方向行駛。雙方已經達成和解。

海山分局提醒，行人應在劃設的人行道上行走，如沒有人行道，應靠路邊行走，並遵守交通標誌、標線、號誌的指示或警察的指揮。車輛行近行人穿越道或轉彎時，均應暫停禮讓行人優先通行。

公車 行人

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