「泰」不OK！他騎單車一路逆向 警盤查竟是酒駕
台北市中正二警方日前執行巡邏勤務，發現一名男子騎腳踏車一路逆向，且不斷搖晃，員警認定有意上前盤查，赫然發現他是外國人，詢問了解是泰國合法居留移工，打電話給配合的翻譯，以求順利進行酒測，一測酒測值超標，當場告知權利，依法製單開罰至少1200元罰鍰。
南海路派出所警員劉映佑日前清晨5點多，看到一名47歲泰籍移工騎腳踏車一路逆向，認定有異盤查，靠近就聞到濃濃酒氣，依法要對他酒測，孰料語言不通。
員警詢問了解，知道他是泰國人，確定有合法居留身分，隨後打電話給轄內熟悉泰語的翻譯人員，用電話即時翻譯，並依法執行酒測，一測酒測值高達0.22毫克，已超標，當場被依違反道交條例開罰，並禁止駕駛。
警方指出，民眾常認為自行車的速度非常緩慢，較不會造成傷害，認為酒駕僅規範汽車或機車，但依據道交條例第69條第1項規定，自行車為慢車之一，包括腳踏自行車、電動輔助自行車及微型電動二輪車，若喝酒騎上路，仍會觸法，面臨1200元至2400元罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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