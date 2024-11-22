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彰化電動自行車店樓上隔31房出租 火災釀3死彰檢起訴屋主
今年7月30日彰化縣北斗鎮一家電動自行車行火災，釀成3死慘劇，喪生的黃男與蕭女由家屬提告。彰化地檢署偵查終結，依犯過失致死罪對莊姓屋主提起公訴。
起訴書指出，莊姓屋主2021至2022年間把雙併透天厝違法增建31間套房、雅房出租，僅在南棟二樓放一支滅火器，其餘樓層的滅火器、消防栓及住警器等消防安全設備付之闕如，雙併透天厝陸續進住達20人。
今年7月30日清晨6點多，一樓電動自行車店的一輛微型電動自行車踏板下方電池旁電源電線短路，引燃車體並延燒整個電動自行車店，發生大火及多次爆炸，一樓以上的房客因無消防滅火設備，造成黃男、蕭女嗆傷嚴重不治，另一樓住戶顏男也傷重不治，一名外勞燒燙傷。
彰化檢方據黃男、蕭女的家屬及被燒傷外勞訴請，分簽偵辦，莊姓屋主犯過失致人於死、過失傷害等數罪名，請彰化地方法院依刑法過失致死罪嫌處斷。
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