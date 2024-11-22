快訊

高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

獨／公務機關又傳霸凌！國發會員工發千字文 控主管行為失當

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化電動自行車店樓上隔31房出租 火災釀3死彰檢起訴屋主

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

今年7月30日彰化縣北斗鎮一家電動自行車行火災，釀成3死慘劇，喪生的黃男與蕭女由家屬提告。彰化地檢署偵查終結，依犯過失致死罪對莊姓屋主提起公訴。

起訴書指出，莊姓屋主2021至2022年間把雙併透天厝違法增建31間套房、雅房出租，僅在南棟二樓放一支滅火器，其餘樓層的滅火器、消防栓及住警器等消防安全設備付之闕如，雙併透天厝陸續進住達20人。

今年7月30日清晨6點多，一樓電動自行車店的一輛微型電動自行車踏板下方電池旁電源電線短路，引燃車體並延燒整個電動自行車店，發生大火及多次爆炸，一樓以上的房客因無消防滅火設備，造成黃男、蕭女嗆傷嚴重不治，另一樓住戶顏男也傷重不治，一名外勞燒燙傷。

彰化檢方據黃男、蕭女的家屬及被燒傷外勞訴請，分簽偵辦，莊姓屋主犯過失致人於死、過失傷害等數罪名，請彰化地方法院依刑法過失致死罪嫌處斷。

彰化縣北斗鎮一家電動自行車店今年7月30日失火，店內電動自行車付之一炬。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮一家電動自行車店今年7月30日失火，店內電動自行車付之一炬。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮一家電動自行車店今年7月30日失火，釀成三死慘劇。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮一家電動自行車店今年7月30日失火，釀成三死慘劇。圖／民眾提供

透天厝 電動自行車

延伸閱讀

12強賽／台美大戰「星星兒」也愛看 自行車環島延後到彰化

看布袋戲感受台語之美 12/7彰化邀親子同樂

彰化火化場選址惹議 縣府延後說明會收集資料

彰化美食物產展到台中 縣長王惠美帶領42家名店推廣

相關新聞

國一新營北上路段8車追撞！2車翻覆8人送醫 回堵8公里

國道1號中山高北上290公里、北上289台南新營兩處相鄰路段，晚間近6點的時候先後發生兩起追撞意外，內線與中外線總共8輛...

新北三重第二行政中心工安意外釀1死3傷 疑因旋轉盤螺絲損壞釀禍

三重第二行政中心今天發生1死3傷工安意外，新北市勞檢處會同勞動部職安署前往檢查，初步判斷疑似因旋轉盤螺絲損壞，造成起重機...

彰化電動自行車店樓上隔31房出租 火災釀3死彰檢起訴屋主

今年7月30日彰化縣北斗鎮一家電動自行車行火災，釀成3死慘劇，喪生的黃男與蕭女由家屬提告。彰化地檢署偵查終結，依犯過失致...

「泰」不OK！他騎單車一路逆向 警盤查竟是酒駕

台北市中正二警方日前執行巡邏勤務，發現一名男子騎腳踏車一路逆向，且不斷搖晃，員警認定有意上前盤查，赫然發現他是外國人，詢...

疑人孔蓋與道路不平奪命 高雄婦自摔亡家屬提國賠

曾姓婦人11月9日騎機車經過高雄市新興區民族二路，不慎自摔出車禍，送醫後3天不治。家屬懷疑是路上人孔蓋不平，導致曾婦摔倒...

高雄醉漢酒吧抽菸遭阻 竟毆打警員拆派出所

高雄林姓男子在酒吧抽菸，與制止他的抽菸的店員起衝突，警方帶他上警車，他卻在警車上打落警員的眼鏡，又踩毀眼鏡，到派出所後還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。