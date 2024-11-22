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疑人孔蓋與道路不平奪命 高雄婦自摔亡家屬提國賠

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

曾姓婦人11月9日騎機車經過高雄市新興區民族二路，不慎自摔車禍，送醫後3天不治。家屬懷疑是路上人孔蓋不平，導致曾婦摔倒死亡，將提國賠。

據了解，64歲的曾姓婦人11月9日上午近10時，騎沿著高雄市新興區民族二路往南行駛，路經民族二路與同新路口摔倒，頭部受創，經送往高醫急救，延醫至11月11日不治。檢察官相驗，因外傷性顱腦損傷致命。

曾婦的女兒9天前向媒體投訴，說她媽媽沒有慢性疾病，聽警察說媽媽是自摔的，讓她很納悶。家屬在車禍現場，發覺有台電的人孔蓋，懷疑曾婦因壓過人孔蓋，因人孔蓋不平才摔車不治。曾婦的女兒向媒體說，「如果不是人孔蓋，不會導致家庭破碎」，並指「人孔蓋是馬路地雷」。

檢察官指示警方蒐證，警方測出人孔蓋與路面有2公分高低差，不過，也發覺曾婦所騎的機車，後輪幾乎已沒有胎紋。

家屬所指的人孔蓋是台電的設備，但也設備維護，也涉及高雄市政府工務局，家屬無法接受曾婦是自摔車禍死亡，將向高雄市政府提出國賠。

高雄曾姓婦人騎機車摔車死亡，家屬指疑人孔蓋與道路不平釀人命。記者林保光／翻攝
高雄曾姓婦人騎機車摔車死亡，家屬指疑人孔蓋與道路不平釀人命。記者林保光／翻攝

自摔 車禍 高雄市

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