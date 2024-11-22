疑人孔蓋與道路不平奪命 高雄婦自摔亡家屬提國賠

曾姓婦人11月9日騎機車經過高雄市新興區民族二路，不慎自摔出車禍，送醫後3天不治。家屬懷疑是路上人孔蓋不平，導致曾婦摔倒死亡，將提國賠。

據了解，64歲的曾姓婦人11月9日上午近10時，騎沿著高雄市新興區民族二路往南行駛，路經民族二路與同新路口摔倒，頭部受創，經送往高醫急救，延醫至11月11日不治。檢察官相驗，因外傷性顱腦損傷致命。

曾婦的女兒9天前向媒體投訴，說她媽媽沒有慢性疾病，聽警察說媽媽是自摔的，讓她很納悶。家屬在車禍現場，發覺有台電的人孔蓋，懷疑曾婦因壓過人孔蓋，因人孔蓋不平才摔車不治。曾婦的女兒向媒體說，「如果不是人孔蓋，不會導致家庭破碎」，並指「人孔蓋是馬路地雷」。

檢察官指示警方蒐證，警方測出人孔蓋與路面有2公分高低差，不過，也發覺曾婦所騎的機車，後輪幾乎已沒有胎紋。