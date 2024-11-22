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國一新營北上路段7車追撞！回堵5公里 2車翻覆2人送醫
國道1號中山高北上290公里、北上289台南新營兩處相鄰路段，晚間近6點的時候先後發生兩起追撞意外，內線與中外線總共7輛車肇事、其中兩台轎車翻覆、兩名傷者受困車內已陸續救出將送往醫，事故車輛待拖吊處理。目前車流已經回堵近5公里。警方表示，因為處理事故車輛還要一段時間、呼籲後方車輛盡早由麻豆交流道改道。
台南市消防局表示，晚間5點46分獲報國一新營路段有連環車禍，出動下營、佳里、麻豆等分隊前往搶救，6點30分前陸續救出兩名受困翻覆車內民眾，身上有皮肉傷但目前意識都清楚。
目擊民眾指稱，晚間5點40左右國一北上在289.6公里處中外線，4輛轎車與1輛貨車不明原因發生追撞，其中兩輛轎車翻覆在中外線車道，車內駕駛受困。沒想到不久後方約400公尺處290公里新營地方站北側路段，兩輛轎車疑似未保持安全距離追撞，目前警方封閉事故路面拖吊處理。
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