高雄醉漢酒吧抽菸遭阻 竟毆打警員拆派出所

高雄林姓男子在酒吧抽菸，與制止他的抽菸的店員起衝突，警方帶他上警車，他卻在警車上打落警員的眼鏡，又踩毀眼鏡，到派出所後還拆毀人犯戒護區的保護墊，高雄地檢署依妨害公務罪嫌起訴他。

起訴指出，9月22日凌晨2時許，林姓男子在高雄市苓雅區某酒吧，因抽菸問題，與店員發生口角及肢體衝突，苓雅警分局成功路派出所據報到場，要求他離開，但是他仍繼續咆哮，才被員警帶上警車，要帶回派出所保護管束。

成功所黃姓警員將林男帶上警車，林男在警車上以穢語罵辱黃姓警員，又打黃的臉部，在黃的眼鏡掉落後，竟用腳踩踏眼鏡，致眼鏡鏡變形不堪使用。

林男被帶到成功路派出所，在人犯戒護區不斷衝撞員警，徒手扳下人犯戒護區所鋪設之保護墊，導致戒護區牆上保護墊掉落不堪使用，經警方查辦妨害公務等罪嫌。

林酒醒後，稱他當時喝很多酒，只記得在酒吧裡遭人挑釁，沒印象體攻擊員警和毀損派出所內的保護墊。

檢察官認為，林男明知警員依法執行公務，竟辱罵員警，並毆打警員致警員眼鏡不堪使用，依妨害公務、侮辱公務員、損壞公物起訴他。

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