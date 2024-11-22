偽基地台假冒政府簡訊詐騙 看到2G訊號就是騙

刑事局指出，31歲陸籍林姓男子，夥同69歲郭姓男子，架設2G訊號假基地台，傳送假冒「高雄市監理站」、「台灣自來水公司」等詐騙釣魚簡訊，誘騙民眾點擊釣魚連結後，續騙個資及盜刷信用卡，警方13日，逮捕林、郭等人，林男聲押獲准，郭男3萬元交保。

警方指出，111是政府專屬短碼簡訊，為我國行政部門發送簡訊的平台，以探親名義來台的林嫌，接受中國詐團指示，夥同郭男將來自中國製造的2G訊號假基地台，裝設在汽車內，在高雄地區遊走發送簡訊，並將發送的來源簡碼改為111取信民眾。每天可獲1到3千元人民幣。

不過兩人還沒騙到人，就被網友在批踢踢實業坊（PTT）八卦版中，分享收到偽冒「111」及高雄區監理所的釣魚詐騙簡訊，刑事局調查，鎖定發射訊號，隨即在高雄市鼓山區攔查，逮捕現行犯郭、林兩人，並會同國家通訊傳播委員會勘驗違法射頻器材，現場查扣偽基站信號發射器及天線設備、手機及涉案車輛等證物。

警方指出，嫌犯使用的2G假基地台設備，利用手機無法辨識基地台真偽，干擾正常基地台訊號後發送簡訊，若手機仍有接收2G訊號功能，就可能收到詐騙簡訊。

國家通訊傳播委員會提醒，我國已關閉2G信號，民眾手機忽然出現2G信號，是不正常情形，可能已遇到假基地臺傳送釣魚簡訊，要提高警覺。

另外警方在新竹地區，查獲由蔡姓兄弟檔，以設備發射釣魚簡訊，假冒「遠通電收ETC」，清查雙北市及新竹市有35名被害人，財損206萬餘元，警方將持續深入追查有無其他共犯涉案並釐清幕後主嫌身分。

歹徒以2G偽基地台發送釣魚簡訊。記者廖炳棋／翻攝

歹徒以2G偽基地台發送釣魚簡訊，圖為警方查獲設備。記者廖炳棋／翻攝