偽基地台假冒政府簡訊詐騙 看到2G訊號就是騙
刑事局指出，31歲陸籍林姓男子，夥同69歲郭姓男子，架設2G訊號假基地台，傳送假冒「高雄市監理站」、「台灣自來水公司」等詐騙釣魚簡訊，誘騙民眾點擊釣魚連結後，續騙個資及盜刷信用卡，警方13日，逮捕林、郭等人，林男聲押獲准，郭男3萬元交保。
警方指出，111是政府專屬短碼簡訊，為我國行政部門發送簡訊的平台，以探親名義來台的林嫌，接受中國詐團指示，夥同郭男將來自中國製造的2G訊號假基地台，裝設在汽車內，在高雄地區遊走發送簡訊，並將發送的來源簡碼改為111取信民眾。每天可獲1到3千元人民幣。
不過兩人還沒騙到人，就被網友在批踢踢實業坊（PTT）八卦版中，分享收到偽冒「111」及高雄區監理所的釣魚詐騙簡訊，刑事局調查，鎖定發射訊號，隨即在高雄市鼓山區攔查，逮捕現行犯郭、林兩人，並會同國家通訊傳播委員會勘驗違法射頻器材，現場查扣偽基站信號發射器及天線設備、手機及涉案車輛等證物。
警方指出，嫌犯使用的2G假基地台設備，利用手機無法辨識基地台真偽，干擾正常基地台訊號後發送簡訊，若手機仍有接收2G訊號功能，就可能收到詐騙簡訊。
國家通訊傳播委員會提醒，我國已關閉2G信號，民眾手機忽然出現2G信號，是不正常情形，可能已遇到假基地臺傳送釣魚簡訊，要提高警覺。
另外警方在新竹地區，查獲由蔡姓兄弟檔，以設備發射釣魚簡訊，假冒「遠通電收ETC」，清查雙北市及新竹市有35名被害人，財損206萬餘元，警方將持續深入追查有無其他共犯涉案並釐清幕後主嫌身分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言