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高鐵台中站計程車排班區疑攬客起口角 警加強維安

中央社／ 台中22日電

高鐵台中站計程車排班區，昨天下午特約與排班計程車司機，雙方疑因載客問題起口角糾紛，險些釀成衝突，員警到場制止後才平息，警方將加派警力維安，並防制違規攬客。

有網友昨天在網路分享影片，畫面中可見位於高鐵台中站計程車搭乘區內，有特約與排班計程車司機發生口角，雙方險些釀成衝突，過程中有警方到場處理，並將人隔開才平息。

鐵路警察局台中分局今天表示，新烏日分駐所員警於21日下午4時50分，於高鐵台中站7號門守望時，聽聞門外有爭吵聲音，立即前往查處。

警方調查，現場為特約及排班計程車司機，疑因載客問題而發生口角糾紛，警方到場後立即吹警笛示警，將雙方拉開距離並維持現場秩序，約5分鐘後雙方離開現場。

警方表示，將持續編排警力於站區維護秩序，且視假日及尖峰時段適時加派警力、彈性調整勤務作為，防制違規攬客及維護旅運安全。

台中市政府交通局今天透過文字稿表示，高鐵台中站計程車服務有2種方式，一個是高鐵公司於站區設置計程車排班區並委託業者經營管理；此外，另設有巡迴計程車招呼站，提供自市區載送旅客至高鐵車站的計程車，回程能夠臨停候客的空間，避免空車返回，也提供民眾有多元的服務業者可以選擇。

交通局指出，依照「台中市計程車招呼站設置管理要點」規定，駕駛人排班時不得離開駕駛座攬客，高鐵台中站排班計程車若違規攬客並查證屬實，可依違反道路交通管理處罰條例規定，處新台幣1500元以上、3000元以下罰鍰。

台中市 計程車司機 高鐵

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