快訊

三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

聽新聞
0:00 / 0:00

萬元讓售周杰倫演唱會門票限匯款 男子搶購被詐成教案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

「周董」周杰倫演唱會一票難求，彰化縣一名歌迷在臉書社群看見有人讓售，就匯款1萬元到指定帳戶，一再詢問被對方切斷聯絡始知受騙；警方受理報案後追查幕後是否為詐騙集團，也提醒民眾若對方拒絕一手交錢、一手交票就要注意詐騙。

彰化縣一名周杰倫的歌迷在臉書社群看到轉售演唱會門票，聲稱他的家人買票後有事無法觀賞，願以1張1萬元「低價讓售」。這名歌迷從媒體報導得知周杰倫演唱會的黃牛票最高喊到1張30萬元，1萬元相對低廉，就聯絡對方，但被婉拒面交門票和收錢，要求匯到指定帳戶，未料匯款1萬元後對方就人間蒸發。

讓售周董演唱會門票的詐騙案，被彰化縣警察局北斗警分局當成教學案例，分局長黃世德與地方電視台、廣播電台分享防詐和反詐的知識時，談到民眾報案詐騙臉書貼文聲稱有周杰倫演唱會門票，可限量購買，但不願面交方式；黃世德指出，這可能是詐騙，民眾應選擇官方購票網站或是具有良好商譽的官方拍賣平臺，確保消費權益障。

投資詐騙被害人通常到要求「出金」了結獲利，詐團要求支付手續費、投資老師的分紅等費用，被害人才確定上當，但被騙的錢已拿不回來；還有一種是隨機抽獎，通知被害人必須支付所得稅才能領獎。北斗警分局黃世德表示，只要與金錢財物或個人資料相關的事情都應保持冷靜，若有一點點的疑慮，謹記防詐3步驟：冷靜、求證、報警或撥打165，有效防詐阻詐。

彰化縣北斗警分局積極與地方電台、廣播電台合作宣導反詐，提到出售周杰倫演唱會門票的詐騙案。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局積極與地方電台、廣播電台合作宣導反詐，提到出售周杰倫演唱會門票的詐騙案。圖／民眾提供

周杰倫 演唱會 詐騙集團

延伸閱讀

為周杰倫演唱會門票！老闆掛看板祭優惠 黃牛上門報價曝光

搭周杰倫演唱會熱潮 淡江中學校園參觀日超夯

海產要周杰倫票得罪前輩 小鐘曝真實心聲現場全尬了

周杰倫演唱會一票難求 女孩露雪乳潛下水道

相關新聞

三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

三重第二行政中心傳出工安意外造成1死3傷。新北市政府勒令包商立即停工，至於因造成人員受傷涉及刑事責任，立即移送地檢署偵辦...

林口台61線重大車禍 汽車遭砂石車前後夾擊 駕駛送醫不治

新北市林口區台61 線靠近林口火力發電廠附近，今天中午發生一起嚴重車禍，1輛汽車遭2輛砂石車前後夾擊，導致該輛汽車嚴重變...

影／新北第二行政中心工地2吊塔掉落！1命危1輕傷1受困

新北市三重區重新路五段、五谷王南街路口旁的新北第二行政中心工地，今天日上午9時40分發生2座吊塔掉落意外，新北市消防局獲...

南市下水道工地機具壓死守夜員 已被開罰過14萬 全案移檢方偵辦

台南仁德區保華路與崇德路口工地，今晨5時許疑地基下陷致機具傾倒，53歲夏姓守夜人員遭壓住受困近2小時，經送醫後死亡，南區...

美籍癮君子躲機上廁所抽電子煙 觸動警鈴GG了

美籍商務客亞歷山大去年11月間搭機來台，在飛行途中躲進廁所抽電子煙，殊不知，煙霧迷漫觸動防煙警鈴，當場被副座艙長察覺通報...

萬元讓售周杰倫演唱會門票限匯款 男子搶購被詐成教案

「周董」周杰倫演唱會一票難求，彰化縣一名歌迷在臉書社群看見有人讓售，就匯款1萬元到指定帳戶，一再詢問被對方切斷聯絡始知受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。