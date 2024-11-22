聽新聞
0:00 / 0:00
萬元讓售周杰倫演唱會門票限匯款 男子搶購被詐成教案
「周董」周杰倫演唱會一票難求，彰化縣一名歌迷在臉書社群看見有人讓售，就匯款1萬元到指定帳戶，一再詢問被對方切斷聯絡始知受騙；警方受理報案後追查幕後是否為詐騙集團，也提醒民眾若對方拒絕一手交錢、一手交票就要注意詐騙。
彰化縣一名周杰倫的歌迷在臉書社群看到轉售演唱會門票，聲稱他的家人買票後有事無法觀賞，願以1張1萬元「低價讓售」。這名歌迷從媒體報導得知周杰倫演唱會的黃牛票最高喊到1張30萬元，1萬元相對低廉，就聯絡對方，但被婉拒面交門票和收錢，要求匯到指定帳戶，未料匯款1萬元後對方就人間蒸發。
讓售周董演唱會門票的詐騙案，被彰化縣警察局北斗警分局當成教學案例，分局長黃世德與地方電視台、廣播電台分享防詐和反詐的知識時，談到民眾報案詐騙臉書貼文聲稱有周杰倫演唱會門票，可限量購買，但不願面交方式；黃世德指出，這可能是詐騙，民眾應選擇官方購票網站或是具有良好商譽的官方拍賣平臺，確保消費權益障。
投資詐騙被害人通常到要求「出金」了結獲利，詐團要求支付手續費、投資老師的分紅等費用，被害人才確定上當，但被騙的錢已拿不回來；還有一種是隨機抽獎，通知被害人必須支付所得稅才能領獎。北斗警分局黃世德表示，只要與金錢財物或個人資料相關的事情都應保持冷靜，若有一點點的疑慮，謹記防詐3步驟：冷靜、求證、報警或撥打165，有效防詐阻詐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言