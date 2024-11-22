萬元讓售周杰倫演唱會門票限匯款 男子搶購被詐成教案

「周董」周杰倫演唱會一票難求，彰化縣一名歌迷在臉書社群看見有人讓售，就匯款1萬元到指定帳戶，一再詢問被對方切斷聯絡始知受騙；警方受理報案後追查幕後是否為詐騙集團，也提醒民眾若對方拒絕一手交錢、一手交票就要注意詐騙。

彰化縣一名周杰倫的歌迷在臉書社群看到轉售演唱會門票，聲稱他的家人買票後有事無法觀賞，願以1張1萬元「低價讓售」。這名歌迷從媒體報導得知周杰倫演唱會的黃牛票最高喊到1張30萬元，1萬元相對低廉，就聯絡對方，但被婉拒面交門票和收錢，要求匯到指定帳戶，未料匯款1萬元後對方就人間蒸發。

讓售周董演唱會門票的詐騙案，被彰化縣警察局北斗警分局當成教學案例，分局長黃世德與地方電視台、廣播電台分享防詐和反詐的知識時，談到民眾報案詐騙臉書貼文聲稱有周杰倫演唱會門票，可限量購買，但不願面交方式；黃世德指出，這可能是詐騙，民眾應選擇官方購票網站或是具有良好商譽的官方拍賣平臺，確保消費權益障。