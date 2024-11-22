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獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

美籍癮君子躲機上廁所抽電子煙 觸動警鈴GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

美籍商務客亞歷山大去年11月間搭機來台，在飛行途中躲進廁所抽電子煙，殊不知，煙霧迷漫觸動防煙警鈴，當場被副座艙長察覺通報，班機降落後，立刻遭航警局人員逮捕，桃園地檢署偵結，依違反民用航空法的航空器飛航中使用干擾飛航之器材罪嫌起訴。

起訴指出，35歲美國籍男子亞歷山大（Alexander Komyagin）去年11月22日自美國舊金山國際機場飛往台灣台北國際機場的航行途中，明知航空器關閉艙門並經航空器上工作人員宣布禁止使用起至開啟艙門止，不得於航空器上使用干擾飛航及通訊等器材。

由於飛行時間長達14小時，亞歷山大忍不住，當晚9點30分航班飛行途中，藉著如廁之際，在編號3F之LC號機艙廁所內，偷偷使用電子煙，由於狹小空間內煙霧瀰漫，立刻觸動防煙警鈴，經該班機陳姓副座艙長發現，在班機降落後，遭航警局究辦。

桃園地院刑事第1法庭，昨天下午排定亞歷山大涉嫌違反民用航空法案件的準備程序庭，但是到了表訂時間，亞歷山大仍未現身，承審法官曾雨明翻閱卷證資料，發現內有亞歷山大由舊金山寄來的信件，內容直指法院寄發開庭通知的傳票，由於上面皆為中文字，並未有英文翻譯，他因為看不懂，所以拒絕出庭應訊；曾法官也叮囑書記官排定庭期後，先將傳票經由翻譯公證後再寄送。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

美籍男子亞歷山大去年搭乘長榮航空來台時，在機艙廁所抽菸，觸動警鈴遭送辦，桃園地檢署偵結，依違反民用航空法起訴。示意圖非此航班。圖／長榮航空提供
美籍男子亞歷山大去年搭乘長榮航空來台時，在機艙廁所抽菸，觸動警鈴遭送辦，桃園地檢署偵結，依違反民用航空法起訴。示意圖非此航班。圖／長榮航空提供

廁所 桃園地檢署 舊金山

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