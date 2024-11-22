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三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

三重第二行政中心傳出工安意外造成1死3傷。新北市政府勒令包商立即停工，至於因造成人員受傷涉及刑事責任，立即移送地檢署偵辦。另現場發現施工未做妥安全防護措施，將依違反建築法規定，一併裁罰施工單位及監造人。

新北市長今天也到現場與醫院了解情形，侯友宜表示，三重第二行政大樓一早在吊塔作業中，吊塔斷裂造成一死三傷，除立即搶救以外，也要求施工單位立即停工，按照相關法令從重追究責任並了解原因，侯強調，任何工安絕對不能有疏忽，有疏忽不但從重追究責任，也會負起責任。

第二行政中心為地下4層、地上26層的鋼骨建築物，將提供汽機車停車位4500個，及市民廣場、公園及重新路五段串連至環河路的24公尺計畫道路，原訂2026年完工，是否影響完工期限，待觀察。

新北市長侯友宜今天前往三重第二行政中心工地。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今天前往三重第二行政中心工地。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今天前往三重第二行政中心工地。圖／新北市新聞局提供
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三重 工安

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