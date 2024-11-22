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宜蘭蘇澳分局前偵查隊員偷同仁禮券2400元遭起訴　調職還有行政處分

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣警局蘇澳分局偵查隊前警員歐姓男子，今年9月間涉嫌在偵查隊辦公室內，竊取同仁領取縣府發放的愛心禮券，共取走4張面額600元的禮券，遭踢爆後被調離原職、送檢方偵辦。宜蘭地檢署依犯竊盜罪起訴歐男，警方表示收到起訴書後研議行政處分。

據了解，歐員約40餘歲，在蘇澳分局任職一段時間。上月18日，臉書粉專「靠北police」有人PO文爆料，蘇澳分局偵查隊有警員偷竊自家弟兄的禮券，且已不是一兩次，膽大妄為罪大惡極。蘇澳分局得知啟動調查，調閱駐地監視器與各項事證，鎖定歐員送檢方偵辦。

檢方起訴書指出，歐員今年9月7日上午8時許到下午6時許間，在分局偵查隊辦公室內，連續4次行竊辦公室桌上中秋禮券，每張面額600元；歐員被發現後坦承犯行，並將禮券還給4名被竊警員。檢方19日依犯竊盜罪起訴。

警方表示，目前尚未收到起訴書，收到後將請事發單位蘇澳分局研擬行政處分；蘇澳分局表示，對此事深感痛心，事發後已將歐員調離分局，收到起訴書後將依規定從重議處。據了解，竊盜罪起訴應不至於停職，較可能是記過處分。

宜蘭縣警局歐姓警員任職蘇澳分局偵查隊期間，涉嫌偷竊同仁禮券，遭依犯竊盜罪起訴。本報資料照
宜蘭縣警局歐姓警員任職蘇澳分局偵查隊期間，涉嫌偷竊同仁禮券，遭依犯竊盜罪起訴。本報資料照

禮券 竊盜 蘇澳

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