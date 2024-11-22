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北斗出租房大火3死2傷 屋主涉過失致死遭起訴

中央社／ 彰化22日電

彰化縣北斗鎮出租套房大火釀3死2傷，檢方查出顏姓死者生前電動車充電短路，而屋主涉違法隔間、囤放助燃物等，又僅放1支滅火器，造成憾事，檢方今天依過失致死罪嫌起訴屋主。

北斗中山路一段1棟南北棟透天厝及鐵皮屋7月30日大火，1樓為機車行，火勢猛烈，租客及住2樓屋主聽見路人在外面大喊後緊急逃出；鐵皮屋內58歲顏姓男子、北棟透天厝4樓的27歲黃姓男子及26歲蕭姓女子命喪火窟。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，莊姓屋主違法增建31間套房及雅房，出租給20人，僅在南棟2樓走道擺放1個滅火器，未有住宅用火災警報器、消防栓等消防安全設備。

事發當天清晨6時許，顏姓男子停放在鐵皮屋的微型電動自行車電池旁電源電線短路，引燃車體及周遭可燃物。

檢方說，鐵皮屋及北棟透天厝部分以烤漆浪板隔間、北棟與南棟部分以木板隔間，且北棟1樓店面和騎樓囤放大量電動自行車、電池與瓦斯桶，造成大火延燒及多次爆炸。

檢方表示，顏姓男子、黃姓男子與蕭姓女子逃生不及，吸入過量濃煙與一氧化碳而窒息，終因呼吸性休克死亡，此外，1名印尼籍移工雙手、胸口與背部遭火勢燒傷，莊姓屋主涉犯過失致人於死、過失傷害罪嫌，依法提起公訴。

透天厝 電動自行車

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