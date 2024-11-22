影／國1北上三義段小貨車突停內側車道被撞！3人傷1乘客卻先跑了
一輛小貨車今天早上不明原因停在國道一號北向三義段內側車道，被後方轎車撞上共3人受傷，國道警方檢測，2名駕駛都無酒精反應，但小貨車上一名乘客卻在車禍發生後獨自離開，警方將通知車主到案說明。
國道警方表示，今天早上6時5分在國道1號北向153.6公里三義路段發生車禍，27歲陳姓男子開小貨車不明原因停在內側車道，車上載一人，後方44歲許姓男子開轎車在內側車道碰撞小貨車，造成許男、乘客沈女和小貨車駕駛陳男都受輕傷，但小貨車上一名乘客不明原因未停留在現場，獨自離開，警方將聯繫車主到案說明，相關肇事經過及肇因研判，由警方調查釐清中。
警方提醒用路人，開車應隨時注意前方動態，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援，在故障車輛後方50公尺至100公尺設置故障標誌警示；車輛若無法滑離車道，應立即開啟危險警示燈，所有人員盡速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩，至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，立刻利用高速公路1968App警政報案功能，或撥打110報案。
警方表示，汽車駕駛人，駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處，或於移置前，未依規定在車輛前、後適當距離樹立車輛故障標誌或事後不除去者，處1500元以上3000元以下罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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