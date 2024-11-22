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台北港高汙染車小心！新北推智能遙測系統 鎖定直接列攔截黑名單

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

冬天進入空汙季，新北市環保局在八里台北港內，首度運用遙測技術結合即時車牌辨識系統，查核高汙染柴油車，上路兩周系統即檢測4851輛次的柴油車，篩選出109輛疑似為高汙染車輛，直接將這些車輛列入黑名單即時攔檢。環保局說，違規者將依「空汙法」處1500元以上、6萬元以下罰款，並要求限期改善，未改善可依次處罰。

環保局表示，新型柴油車大多能符合排煙不透光率檢測，然有些車主為節省成本，非法拆除或改裝排放控制設備，導致車輛排放大量氮氧化物（NOx），透過先進的遙測技術，能快速篩選出這些疑似高汙染車輛，精準打擊。

環保局指出，當黑名單車輛經過時，系統會即時發送警示通知攔檢人員，以快速鎖定疑似違規車輛，目前篩選出的109輛黑名單中，有8輛疑似經非法改裝或拆除防制設備的車輛遭路邊攔截，經查核，有6輛車輛須進一步檢測，5輛已完成改善，1輛仍未改善並依法開罰。其餘未經攔檢的車輛，已另行通知車主安排後續檢查。

環保局指出，氮氧化物（NOx）等無色無味的汙染物對人體健康影響深遠，會引發眼睛刺激、呼吸道不適，甚至是肺部疾病，柴油車搭載的空氣汙染防制設備，包括車載診斷系統OBD及選擇性還原觸媒SCR，必須保持有效運作，並禁止拆除或改裝未經認證的設備。

環保局強調，未來將繼續加強車輛智慧稽查作業，結合AI技術與現場攔檢，確保車輛排放符合環保法規標準，並杜絕非法行為，以減少氮氧化物等有害汙染物對民眾健康的危害風險。

新北市移動式車牌辨識系統可快速鎖定經過的黑名單車輛即時攔檢。圖／新北市環保局提供
新北市移動式車牌辨識系統可快速鎖定經過的黑名單車輛即時攔檢。圖／新北市環保局提供

柴油車 環保局 黑名單

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