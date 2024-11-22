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桃園八德倉庫火警！下風處3區31里注意空汙異味！

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮屋今天清晨發生火警，現場1層倉庫全面燃燒，濃煙直竄天際，火勢在8點55分完全撲滅，市府環保局緊急通報，事故現場吹東北風，位處下風處桃園、八德、中壢等區31里民眾或敏感族群注意異味、落塵。

桃園市環保局表示，今天清晨6點42分位於八德區高城二街巷內鐵皮倉庫發生火警，消防局通報環保局後，隨即派員前往應變，經模擬事故現場風向為東北風，風速為每秒5公尺，消防隊已至現場災害搶救並於上午近9點火勢完全撲滅，不過下風處區域可能產生異味。

環保局說明，火災空汙可能受影響區域包括有八德區的茄明里、高城里、高明里、永豐里；鄰近的桃園區龍祥里、龍壽里、龍山里；中壢區則有成功里、福德里、內壢里、興仁里、自強里、自治里、自信里、自立里、中興里、中山里、中原里、莊敬里、興華里、復華里、忠義里、仁義里、普忠里、仁愛里、普仁里、普強里、正義里、信義里、德義里、普義里等。

環保局提醒，位處於下風處的民眾，請盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群也請多加注意防護。

桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫清晨發生火警，市府環保局提醒，位於下風處的桃園、八德、中壢3區31里要注意空屋異味。圖／桃市環保局提供
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫清晨發生火警，市府環保局提醒，位於下風處的桃園、八德、中壢3區31里要注意空屋異味。圖／桃市環保局提供
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫清晨發生火警，市府環保局提醒，位於下風處的桃園、八德、中壢3區31里要注意空屋異味。記者陳恩惠／翻攝
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫清晨發生火警，市府環保局提醒，位於下風處的桃園、八德、中壢3區31里要注意空屋異味。記者陳恩惠／翻攝
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫清晨發生火警，市府環保局提醒，位於下風處的桃園、八德、中壢3區31里要注意空屋異味。圖／桃市環保局提供
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫清晨發生火警，市府環保局提醒，位於下風處的桃園、八德、中壢3區31里要注意空屋異味。圖／桃市環保局提供

桃園 環保局

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