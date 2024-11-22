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南市下水道工地機具壓死守夜員 已被開罰過14萬 全案移檢方偵辦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南仁德區保華路與崇德路口工地，今晨5時許疑地基下陷致機具傾倒，53歲夏姓守夜人員遭壓住受困近2小時，經送醫後死亡，南區職業安全衛生中心和台南市職安處立即派員前往處理，已要求工地停工，該工程先前共檢查7次，停工及罰鍰各1次，罰鍰14萬元，全案將依過失致死移送台南地檢署偵辦。

初步調查，該工地為台南市仁德區汙水下水道系統第二期工程主、次幹管第二標工程，施工地點在仁德區寶華路243號對面的工作井施工區域內，承攬商雇用夏姓員工任夜間工地看守巡檢人員，在巡視工地時，發現工作井附近有大量水湧水，研判係施工過程中擾動緊鄰之自來水公司之地下管線，造成自來水管破裂，夏男當時有用line傳送現場照片給雇主，後因持續湧水造成施工區路面塌陷，夏男被傾倒的發電機壓住，5時許其他勞工上工時發現夏男被壓擊頭部，通報消防局消防人員於7時20分將其救出，但因其明顯死亡。

初步研判災害原因，雇主對於露天開挖作業，對於可能損壞地下管線致危害勞工，未採取移設等必要措施；工作場所有立即發生危險時，雇主或工作場所負責人未即令停止作業，並使勞工退避至安全場所。

勞工局指出，該工程截至目前，共檢查7次，停工及罰鍰各一次，罰鍰14萬元；全案依過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南仁德區保華路與崇德路口下水道工程，今晨5時許疑地基下陷致機具傾倒，致守夜人員遭壓致死。圖／讀者提供
台南仁德區保華路與崇德路口下水道工程，今晨5時許疑地基下陷致機具傾倒，致守夜人員遭壓致死。圖／讀者提供

台南 雇主

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