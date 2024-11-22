台南仁德下水道工程釀一死 自來水管破裂所致暫時停工

台南仁德區保華路與崇德路口工地，今晨5時許疑地基下陷致機具傾倒，壓住53歲夏姓守夜人員，民眾發現後通報消防局，調派大批人車到場搶救，送醫仍宣告不治。南區職安中心上午立即派員到場調查，發現工地自來水管破裂所致，已要求局部停工，查出事故原因後再復工。

而工安意外現場為仁德區保華與崇德路口工地，為仁德區汙水下水道系統第二期工程主、次幹管第二標。

南區職安中心技正陳明財指出，經現場會勘，確認自來水管破裂所致，至於自來水管何以破裂，究竟是人為或地震等原因所致，仍待開挖後進一步確認。