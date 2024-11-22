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台南仁德下水道工程釀一死 自來水管破裂所致暫時停工

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南仁德區保華路與崇德路口工地，今晨5時許疑地基下陷致機具傾倒，壓住53歲夏姓守夜人員，民眾發現後通報消防局，調派大批人車到場搶救，送醫仍宣告不治。南區職安中心上午立即派員到場調查，發現工地自來水管破裂所致，已要求局部停工，查出事故原因後再復工。

而工安意外現場為仁德區保華與崇德路口工地，為仁德區汙水下水道系統第二期工程主、次幹管第二標。

南區職安中心技正陳明財指出，經現場會勘，確認自來水管破裂所致，至於自來水管何以破裂，究竟是人為或地震等原因所致，仍待開挖後進一步確認。

陳明財說，目前已要求工程局部停工，直至事故原因明確後，是否涉及違反相關法令規範，再行後續處理。而附近商家也因自來水破裂而停水，商家雖請工程人員到處理處理，得知是自來水破裂所致，只能等待自來水管修復而復水。

南區職安中心上午立即派員到場調查，發現工地自來水管破裂所致，已要求局部停工。記者邵心杰／攝影
南區職安中心上午立即派員到場調查，發現工地自來水管破裂所致，已要求局部停工。記者邵心杰／攝影
經南區職安中心等現場會勘，確認自來水管破裂所致，至於自來水管何以破裂，究竟是人為或地震等原因所致，仍待開挖後進一步確認。記者邵心杰／攝影
經南區職安中心等現場會勘，確認自來水管破裂所致，至於自來水管何以破裂，究竟是人為或地震等原因所致，仍待開挖後進一步確認。記者邵心杰／攝影

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