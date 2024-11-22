台南仁德下水道工程釀一死 自來水管破裂所致暫時停工
台南仁德區保華路與崇德路口工地，今晨5時許疑地基下陷致機具傾倒，壓住53歲夏姓守夜人員，民眾發現後通報消防局，調派大批人車到場搶救，送醫仍宣告不治。南區職安中心上午立即派員到場調查，發現工地自來水管破裂所致，已要求局部停工，查出事故原因後再復工。
而工安意外現場為仁德區保華與崇德路口工地，為仁德區汙水下水道系統第二期工程主、次幹管第二標。
南區職安中心技正陳明財指出，經現場會勘，確認自來水管破裂所致，至於自來水管何以破裂，究竟是人為或地震等原因所致，仍待開挖後進一步確認。
陳明財說，目前已要求工程局部停工，直至事故原因明確後，是否涉及違反相關法令規範，再行後續處理。而附近商家也因自來水破裂而停水，商家雖請工程人員到處理處理，得知是自來水破裂所致，只能等待自來水管修復而復水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言