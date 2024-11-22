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影／桃園八德鐵皮倉庫清晨火警燃燒2小時 原因待調查　

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八德區高城二街34巷內一處鐵皮屋今天清晨近7點突然竄出大量火煙，然後起火燃燒，由於屋內堆滿貨品，以致火勢一發不可收拾，桃園市消防局據報，立刻派出大量人車前往，火勢直到2小時才完全撲滅，起火原因有待火調科釐清。

119勤指中心上午6點42分據報，位於八德區高城二街34巷內的某間鐵皮倉庫發生火警，立刻派遣第一救災救護大隊茄苳分隊，由禹天傑小隊長擔任指揮官，出動19輛消防車、3輛救護車、救難救護人員58名到場搶救。

消防局指出，起火點是處地上1層的連動鐵皮結構建築物，起火層就在1樓，到場後現場有大量濃煙及火舌竄出，立刻布水線搶救，火勢雖然在6點58分舊獲得控制，不過由於鐵皮屋內堆滿貨品，內部仍在悶燒，直等到上午8點55分火勢完全撲滅，目前仍在處理殘火中，至於起火原因待火調科人員進一步勘查。

桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫發生火警，火勢一發不可收拾，燃燒2小時直到上午近9點才撲滅，目前仍在進行殘火處理。圖／民眾根小姐提供
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫發生火警，火勢一發不可收拾，燃燒2小時直到上午近9點才撲滅，目前仍在進行殘火處理。圖／民眾根小姐提供
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫發生火警，火勢一發不可收拾，燃燒2小時直到上午近9點才撲滅，目前仍在進行殘火處理。記者陳恩惠／翻攝
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫發生火警，火勢一發不可收拾，燃燒2小時直到上午近9點才撲滅，目前仍在進行殘火處理。記者陳恩惠／翻攝
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫發生火警，火勢一發不可收拾，燃燒2小時直到上午近9點才撲滅，目前仍在進行殘火處理。記者陳恩惠／翻攝
桃園市八德區高城二街34巷內鐵皮倉庫發生火警，火勢一發不可收拾，燃燒2小時直到上午近9點才撲滅，目前仍在進行殘火處理。記者陳恩惠／翻攝

建築 桃園

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