本土車手越來越難找 詐騙集團招募東南亞車手進軍台灣
台南警方發現一名婦人誤信網路假投資廣告，陸續投資了150多萬還不知道被騙，直到逮捕馬來西亞車手才「相信」被騙。員警發現，疑因本土車手越來越不容易找，詐騙集團變在國外以「高薪兼職」吸引外籍人士來台，許多人不知道是詐騙集團、短期來台後離去警方也不易追查。
新化警分局表示，婦人問題依照詐欺集團指示下載「繁枝」詐欺APP，集團聲稱保證獲利、穩賺不賠，被害人前後投資156萬餘元，直至警方查獲馬來西亞籍車手，查扣相關證物後，才發現遭詐、驚覺是騙局。
警方調查，詐欺集團疑因警方加強查緝、與持續宣導阻詐，本土車手日漸減少，近來透過社群媒體以「高薪兼職」為名義，吸引外籍人士來台應聘。受聘者多數不清楚其工作涉及犯罪行為，而被集團要求協助提領或面交詐騙贓款。
新化分局表示，為加強協助匯款防詐，分局長蘇有義帶領分局同仁在各金融機構教育訓練時，到場指導行員阻詐及關懷提問技巧，並製作關懷提問滑鼠墊贈送給行員，方便行員阻詐時得到即時資訊。
警方表示，將繼續加強防詐騙宣導與執法，呼籲市民遇到類似詐騙情節時務必冷靜，先打反詐騙諮詢專線165查證，並多用165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw)打詐儀表板，參考最新詐騙手法及案例，提升反詐意識，能與親友分享反詐騙資訊，共同守護彼此財產安全。
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