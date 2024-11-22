走路碰撞爆怒火2男捷運站前互毆 新莊警當街壓制逮人

新北市捷運新莊站前昨天傍晚發生鬥毆事件。30歲李男行經捷運站出口時，與廖姓少年不慎碰撞雙方因而發生口角，李男竟出手毆打廖男導致雙方互毆。由於一旁就是新莊警分局，警方獲報後火速趕抵將李男及廖姓少年帶回，詢後皆依傷害罪嫌送辦。

警方調查，30歲的李姓男子昨天與前妻因債務問題發生爭吵，李男情緒不佳於是獨自一人去手機行欲買手機，行經捷運新莊站1號出口時，不慎與欲返家的廖姓少年發生碰撞引發口角，進而徒手拉扯鬥毆導致雙方臉部均有擦挫傷。