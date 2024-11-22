北市國小犯罪人次 5年暴增7.3倍

北市國小犯罪人次從2019年到2023年爆增7.3倍，教育局表示，將透過數據管理，若學校性平、霸凌等有超出平均數字，會提醒學校改善。圖/AI生成 未成年犯罪激增，國中小主要犯罪類型是傷害，高中職起卻轉為詐欺。其中北市國小犯罪人次5年來暴增7.3倍最多。議員要求教育局加強法治觀念。教育局承諾，上下學期將辦300場法治教育宣講，並將法治教育納入親職講座，提升家長的教養能力，及早掌握孩子偏差行為。

根據統計，2019年至去年台北市高中職以下犯罪人口累計有3433人次，每年犯罪學生人數逐年上升，其中國小犯罪人數從2019年14人次與去年的102人次相比，大幅增加7.3倍，國中及高中生人數也分別增加1.74倍及2倍。

常見犯罪類型前三名是傷害、詐欺及偷竊，北市高中2019到去年犯罪類型累計最多是詐欺628人次，國中是傷害326人次，國小也是傷害，有218人次。

北市國小家長聯合會總會長吳政鴻表示，疫情期間大家都被關在家很少交流，在解封後，連大人互信也不在那麼穩固，孩子間溝通就更明顯，可能一不小心就有衝突發生，學校在這一塊上應加強教育，不管是課程、講座都應該從小培養小朋友情緒穩定度。

議員汪志冰指出，少子化愈來愈嚴重，學生犯罪人數卻愈來愈高，教育局與警察局或婦幼隊合作，每年分上下兩個學期舉辦150場法治教育巡迴宣教，由學校自行申請填報場次，但這樣作業方式，有學校可能申請不到，甚至不申請，無法讓學生建立法治觀念基礎，且該機制對比學生犯罪人數攀升，顯然沒達到太大效果。

延平國小校長陳清義表示，發生衝突原因有很多種，學校有將EQ管理、情緒教育等議題列入校本課程，讓孩子從小一開始，就有老師引導，學習如何恐管情緒，減少與人之間衝突。

教育局長湯志民說，未來將建置完善的校園安全數據管理機制，統計包含性平、霸凌等案件數，若有超出平均數字，會要求校方個別化處理降低數字。

教育局補充，上下學期辦300場法治教育巡迴宣講，每校每學年至少都要舉辦1場，若校方有額外需求也可提出，也請學校將跨領域課程融入法治素養，並將法治教育納入親職講座，提升家長法律意識與教養能力，加強親師溝通，及早掌握學生可能出現偏差行為。