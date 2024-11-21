快訊

不再堅持戰鬥？民調曝烏克蘭人盼「談判結束戰爭」 對西方信任度下降

美就業市場續強 上周初領失業金人數降至4月來最低

聽新聞
0:00 / 0:00

竹聯幫明仁會富二代涉販毒 美國引渡回台羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，在美國當高球教練，去年涉從美國寄送沙發國際郵包，裡面夾藏51公斤、黑市逾1億元的大麻來台，檢警先在國內逮捕7名運毒車手，並對鍾男發布通緝；刑事局與美方執法機關合作，本月20日派員赴洛杉磯將鍾男押解回台，解送台北地檢署歸案後，檢察官游欣樺依串滅證及逃亡之虞聲押禁見鍾男獲准，持續追查幕後藏鏡人。

據了解，年僅30歲的鍾成恩是高爾夫選手，因父親從事營造業，家境頗為富裕，常往返台美兩地，經營YouTube頻道分享揮桿技巧，也參加不少國內外高爾夫巡迴賽，沒想到誤入歧途加入竹聯幫。

鍾成恩以學生簽證赴美後，一直待在洛杉磯住處，他被明仁會吸收，在美國以低價購買大麻，再走私闖關回台高價販售牟利，初估僅花費1至200萬元購買大麻，若順利闖關成功，可獲利上億元利益，暴利逾50倍。

全案緣起於去年10月2日，關務署台北關查驗2個自美國舊金山進口沙發內，查獲30包、17公斤的大麻，由保三總隊及刑事局國際科成立專案小組，報請北檢檢察官游欣樺指揮。專案小組查獲負責接貨的陳姓男子後，10月18日又查獲3個沙發郵包，夾藏60包、33公斤的大麻，總計查獲51公斤。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

擔任高爾夫球教練竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，涉及運輸大麻遭檢方羈押禁見。示意圖／ingimage
擔任高爾夫球教練竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，涉及運輸大麻遭檢方羈押禁見。示意圖／ingimage

大麻 明仁會 竹聯幫 美國

延伸閱讀

高爾夫球選手涉走私毒品 沙發夾藏市價1億元大麻從美寄來台

網紅葛格Peeta持有大麻電子煙 緩起訴1年

網路買工具在家種大麻 男向法官求情…因這原因判緩刑

台中富二代豪宅開賭場遭破獲 招引富二代賭客上門

相關新聞

竹市警收賄包庇賭博電玩案開庭 被告認罪坦承插股經營

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展涉收賭博電玩業者賄賂上千萬元，上月連同其他16人被起訴，宋目前仍在羈押中。新竹地院今先傳案中...

回不去了！苗栗18歲女遭拐騙到緬甸 家屬被索逾1500萬

苗栗縣泰安鄉一名年近18歲少女疑遭人蛇集團拐騙到緬甸，曾以網路通訊傳來「回不去了！」、「要50萬美金才會放人」，目前少女...

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

去年3月，一名靜宜大學林姓女學生為愛走天涯，搭機飛往緬甸與在詐團的男友會合，期間家人為營救她回台灣，多次拜託民間團體幫忙...

竹聯幫明仁會富二代涉販毒 美國引渡回台羈押禁見

竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，在美國當高球教練，去年涉從美國寄送沙發國際郵包，裡面夾藏51公斤、黑市逾1億元的大麻來台，...

物流車違停慢車道 照服員前往案家不慎撞上身亡

嘉義縣22歲蔡姓女子擔任照護員，11月19日騎機車前往個案住家服務途中，行經東石鄉縣道157線北往南方向，不明原因撞上違...

北市小學犯罪人次5年暴增7倍 教育局：建置數據加強管理

未成年犯罪人口卻逐年攀升，北市國小犯罪人次從2019年到2023年爆增7.3倍，案件以傷害、詐欺及偷竊居多。議員認為青春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。