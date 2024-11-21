快訊

不再堅持戰鬥？民調曝烏克蘭人盼「談判結束戰爭」 對西方信任度下降

美就業市場續強 上周初領失業金人數降至4月來最低

物流車違停慢車道 照服員前往案家不慎撞上身亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣22歲蔡姓女子擔任照護員，11月19日騎機車前往個案住家服務途中，行經東石鄉縣道157線北往南方向，不明原因撞上違停慢車道物流貨車，送醫急救昨晚不治。警方表示，物流車李姓駕駛違規停車，未放置警示標誌，將依過失致死罪嫌移送法辦。

據了解，蔡姓女子是居家照護員，11月19日下午1點多騎車前往案家，行經東石鄉縣道157線41.6公里處慢車道，撞上違規臨停物流貨車，機車嚴重毀損，蔡女身上有嚴重撕裂傷，還有多處骨折，送醫前已無生命跡象，經醫院全力搶救仍在昨晚宣告傷重不治。

警方表示，22歲蔡姓女子騎車沿157縣道北往南方向行駛，不明原因撞擊違規臨停慢車道的物流貨車，蔡姓女子倒地受傷，送往嘉義長庚醫院急救不治，詢後將李姓駕駛移送法辦。行車應隨時注意車前狀況、減速慢行、避免搶快發生危險，以維行車安全。

嘉義縣物流車違規臨停慢車道，22歲照服員前往案家不慎撞上身亡。圖／警方提供
嘉義縣物流車違規臨停慢車道，22歲照服員前往案家不慎撞上身亡。圖／警方提供

嘉義 物流 車道

延伸閱讀

高雄轎車切入慢車道 機車騎士閃避怒…3分鐘擋車狠瞪慘了

轎車配合義交指揮行駛慢車道 突遭機車騎士停車擋路

影／警處理檢舉違停遭質疑沒開單 反取締檢舉人爆糾紛

北市警處理違停檢舉沒開單挨告3罪 檢追密錄影像結果出爐

相關新聞

竹市警收賄包庇賭博電玩案開庭 被告認罪坦承插股經營

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展涉收賭博電玩業者賄賂上千萬元，上月連同其他16人被起訴，宋目前仍在羈押中。新竹地院今先傳案中...

回不去了！苗栗18歲女遭拐騙到緬甸 家屬被索逾1500萬

苗栗縣泰安鄉一名年近18歲少女疑遭人蛇集團拐騙到緬甸，曾以網路通訊傳來「回不去了！」、「要50萬美金才會放人」，目前少女...

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

去年3月，一名靜宜大學林姓女學生為愛走天涯，搭機飛往緬甸與在詐團的男友會合，期間家人為營救她回台灣，多次拜託民間團體幫忙...

竹聯幫明仁會富二代涉販毒 美國引渡回台羈押禁見

竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，在美國當高球教練，去年涉從美國寄送沙發國際郵包，裡面夾藏51公斤、黑市逾1億元的大麻來台，...

物流車違停慢車道 照服員前往案家不慎撞上身亡

嘉義縣22歲蔡姓女子擔任照護員，11月19日騎機車前往個案住家服務途中，行經東石鄉縣道157線北往南方向，不明原因撞上違...

北市小學犯罪人次5年暴增7倍 教育局：建置數據加強管理

未成年犯罪人口卻逐年攀升，北市國小犯罪人次從2019年到2023年爆增7.3倍，案件以傷害、詐欺及偷竊居多。議員認為青春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。