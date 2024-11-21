物流車違停慢車道 照服員前往案家不慎撞上身亡

嘉義縣22歲蔡姓女子擔任照護員，11月19日騎機車前往個案住家服務途中，行經東石鄉縣道157線北往南方向，不明原因撞上違停慢車道物流貨車，送醫急救昨晚不治。警方表示，物流車李姓駕駛違規停車，未放置警示標誌，將依過失致死罪嫌移送法辦。

據了解，蔡姓女子是居家照護員，11月19日下午1點多騎車前往案家，行經東石鄉縣道157線41.6公里處慢車道，撞上違規臨停物流貨車，機車嚴重毀損，蔡女身上有嚴重撕裂傷，還有多處骨折，送醫前已無生命跡象，經醫院全力搶救仍在昨晚宣告傷重不治。