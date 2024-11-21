竹市警收賄包庇賭博電玩案開庭 被告認罪坦承插股經營
新竹市警察局保安科秘書宋瑞展涉收賭博電玩業者賄賂上千萬元，上月連同其他16人被起訴，宋目前仍在羈押中。新竹地院今先傳案中4名被告首度開庭，新竹市議會秘書彭學雷及退休員警阮豐進及陸秋煌當庭坦承插股參與經營，彭的妻子也坦承走漏稽查消息給業者規避。
彭學雷涉嫌關說宋瑞展充當白手套收賄，每月收受非法電玩業者賄賂數十萬元，並按月將賄款分派給市刑大及新竹市轄內分局官警，官警再利用職權護航業者開業營運，或是通風報信臨檢情資，協助博弈業者規避查緝。
檢調發現，這起收賄案涉及的總金額達到2億多元現金，並且掌握宋瑞展在內多名的退休警充當白手套的證據，上月將全案17名被告依貪汙治罪條例起訴，不過宋還一度哭訴自己罹癌，希望法官讓他交保，但最終仍裁定繼續羈押。
今天上午新竹地院傳喚彭學雷、阮豐進、陸秋煌，以及彭學雷在新竹市府工商科任職的孫姓女子等4名被告開庭，彭、阮、陸都坦承「插乾股」參與電玩業經營，每月收取投資收益及分紅，而孫姓女子則是利用職權，將稽查賭博電玩的時間表洩漏給業者，她坦承的確有把稽查訊息傳給「劉老師」，即電玩業者劉震華。
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