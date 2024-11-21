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為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

去年3月，一名靜宜大學林姓女學生為愛走天涯，搭機飛往緬甸與在詐團的男友會合，期間家人為營救她回台灣，多次拜託民間團體幫忙，但都遭女大生拒絕。不過緬甸後來發生戰爭，女大生與男友自首逃往中國，近期傳出，由於女大生僅犯輕罪，近日可能將遣送回台，不過是否能夠順利回台，還需要進一步消息確認。

刑事局透露，林姓女大生並未遭台灣通緝，非兩岸共同打擊犯罪機制的目標人物，因此女大生若要返台，按照流程自行購買機票回台即可，若需要尋求協助，則可向海基會等機構尋求幫忙。

林姓女大生去年3月突然在台灣失蹤，經過政府、家人與民間人權團體多方打聽，才知道她前往緬甸詐團園區與新認識的男友會合，期間人權團體不斷奔走，但女大生堅持與男友共進退，不願回台灣。

去年10月，緬甸果敢地區發生戰爭，當時形勢惡劣，女大生與男友，及其餘300多名台籍涉詐人士，向緬甸警方自首後，被送往大陸審判，當時女大生被安置在中國雲南臨滄分檢所，但因為她已有8個月的身孕，中國司法單位讓女大生在中國的舅舅保釋後待產，小孩出生後在上海做月子。

近日傳出，女大生僅涉犯輕罪，只需服刑約一年，刑期屆滿將遣送回台，因此可能會在近日列在返台名單；不過女大生當初堅持同進退的男友，除涉嫌詐騙外，還涉嫌拐騙婦女兒童、販賣人口與奸淫婦女等罪，目前還在監獄服刑，不在遣送名單內。

刑事局指出，靜宜大學女大學生並非台灣通緝犯，不屬兩岸共打目標人物。圖/本報資料照片
刑事局指出，靜宜大學女大學生並非台灣通緝犯，不屬兩岸共打目標人物。圖/本報資料照片

人權 男友 緬甸

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