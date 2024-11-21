北市小學犯罪人次5年暴增7倍 教育局：建置數據加強管理

未成年犯罪人口卻逐年攀升，北市國小犯罪人次從2019年到2023年爆增7.3倍，案件以傷害、詐欺及偷竊居多。議員認為青春期少年易因無法判斷利弊得失衝動犯案，呼籲教育局加強學生法治觀念。教育局表示，將透過數據管理，若學校性平、霸凌等超出平均，會提醒學校改善。

根據統計，從2019年至2023年台北市高中職以下犯罪人口累計有3433人次，每年犯罪學生人數是逐年上升，其中國小犯罪人數從2019年14人次到去年的102人次大幅增加7.3倍，而國中及高中生人數分別增加了1.74倍及2倍，學生常見犯罪類型包含傷害、詐欺及偷竊，詐欺更從51人增至250人，暴增5倍多居冠。

議員汪志冰指出，少子化愈來愈嚴重，學生犯罪人數卻愈來愈高，除了造成校園安全威脅，成社會隱憂外，學生個人未來前程，也因此蒙上陰影，甚至就此淪落，青春期學生容易因無法判斷利弊得失與行為後果嚴重性衝動犯案，身為教育單位，協助學生建立法治觀念自然責無旁貸。

汪志冰說，教育局與警察局或婦幼隊合作，每年分上下兩個學期舉辦150場法治教育巡迴宣教，由學校自行申請填報場次，但這樣作業方式，有學校可能申請不到甚至不申請，無法讓學生建立法治觀念基礎，且該機制對比學生犯罪人數攀升，顯然沒達到太大效果。

教育局長湯志民也直言，因都市化關係導致人際關係疏離，人跟人之間的互動容易出現狀況，目前也請學校讓家長知道法治教育重要性，未來也將建置完善的校園安全數據管理機制，統計包含性平、霸凌和少年犯罪等案件數，若有超出平均數字，會要求校方個別化處理降低數字。