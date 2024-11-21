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北市小學犯罪人次5年暴增7倍 教育局：建置數據加強管理

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

未成年犯罪人口卻逐年攀升，北市國小犯罪人次從2019年到2023年爆增7.3倍，案件以傷害、詐欺及偷竊居多。議員認為青春期少年易因無法判斷利弊得失衝動犯案，呼籲教育局加強學生法治觀念。教育局表示，將透過數據管理，若學校性平、霸凌等超出平均，會提醒學校改善。

根據統計，從2019年至2023年台北市高中職以下犯罪人口累計有3433人次，每年犯罪學生人數是逐年上升，其中國小犯罪人數從2019年14人次到去年的102人次大幅增加7.3倍，而國中及高中生人數分別增加了1.74倍及2倍，學生常見犯罪類型包含傷害、詐欺及偷竊，詐欺更從51人增至250人，暴增5倍多居冠。

議員汪志冰指出，少子化愈來愈嚴重，學生犯罪人數卻愈來愈高，除了造成校園安全威脅，成社會隱憂外，學生個人未來前程，也因此蒙上陰影，甚至就此淪落，青春期學生容易因無法判斷利弊得失與行為後果嚴重性衝動犯案，身為教育單位，協助學生建立法治觀念自然責無旁貸。

汪志冰說，教育局與警察局或婦幼隊合作，每年分上下兩個學期舉辦150場法治教育巡迴宣教，由學校自行申請填報場次，但這樣作業方式，有學校可能申請不到甚至不申請，無法讓學生建立法治觀念基礎，且該機制對比學生犯罪人數攀升，顯然沒達到太大效果。

教育局長湯志民也直言，因都市化關係導致人際關係疏離，人跟人之間的互動容易出現狀況，目前也請學校讓家長知道法治教育重要性，未來也將建置完善的校園安全數據管理機制，統計包含性平、霸凌和少年犯罪等案件數，若有超出平均數字，會要求校方個別化處理降低數字。

教育局補充，除與警政單位合作，上下學期舉辦300場法治教育巡迴宣講，每校每學年至少都要舉辦1場，若校方有額外需求也可提出，在課程規畫上，也請學校將跨領域課程融入深耕法治素養，並將法治教育納入親職講座，提升家長法律意識與教養能力，加強親師溝通，及早掌握學生可能出現偏差行為，提供個別化輔導服務，將低犯罪人次。

北市國小犯罪人次從2019年到2023年爆增7.3倍，議員認為，青春期少年容易因無法判斷利弊得失衝動犯案，呼籲教育局應加強學生法治觀念。教育局表示，都市化導致人際關係疏離互動也易有問題，將透過數據管理，若學校性平、霸凌等有超出平均數字，會提醒學校改善。圖/AI生成
北市國小犯罪人次從2019年到2023年爆增7.3倍，議員認為，青春期少年容易因無法判斷利弊得失衝動犯案，呼籲教育局應加強學生法治觀念。教育局表示，都市化導致人際關係疏離互動也易有問題，將透過數據管理，若學校性平、霸凌等有超出平均數字，會提醒學校改善。圖/AI生成

教育局 校園安全 詐欺

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