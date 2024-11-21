雲林檢警金成立可疑帳戶預警中心 提早截斷詐團金流

雲林縣農雖為農業縣，但今年10月份遭詐騙金額高達億餘元，為進一步打擊詐欺，雲林地檢署和雲林縣警局今天邀集各金融機構成立「可疑帳戶預警中心」，希望有效提早截斷詐騙集團金流，不讓詐團得逞。

鑑於以往被警方列為警示的帳戶即便出現異狀，仍需經被害人報案，才能匡列被害人金融帳戶的金流，難以從源頭遏止詐騙。

為徹底打詐，雲林地檢署、雲林縣警局今天邀集縣內162間金融機構成立「可疑帳戶預警中心」。雲林地檢署檢察長戴文亮強調，未來將可從源頭阻斷詐團命脈，更有效防杜詐團得逞。

縣警局統計，今年8至10月共受理詐欺案件1218件，財損將近5億元，過去以來警方和金融機構成立「阻詐區域聯盟」，迄今共匡列1995人、6482個帳戶為警示帳戶，這些都是與詐欺相關的帳戶才被匡列。

刑大隊第2組長薛琮勛表示，當警方受理「被害人報案」，再經檢方確認後，才能匡列為警示帳戶，但在實務上常遇有受害者不報案，使人頭帳戶不斷有金流竄動，導致更多受害者財產損失，故只有從源頭遏阻金流，才是重中之重。

雲林地檢署、縣警局今天與162間金融機構誓師，成立「雲林可疑帳戶預警中心」，高檢署台南分署檢察長黃玉垣、雲檢檢察長戴文亮、主任檢察官黃立夫、縣警局副分局長陳瑞金，與上百位金融機構代表共同宣誓齊力打詐。

黃立夫說，未來金融機構一旦察覺帳戶異常，不需要等「被害人報案」，即可透過通訊群組通報或填寫通報單給警方，再由檢方確認後，就可列為警示帳戶，可掌握機動打詐效能，在最快時間內截斷詐團金流。

戴文亮表示，此中心可縮減相關金流轉呈作業時間，保全被害人遭詐款項，使詐欺犯罪無所遁形、更可從源頭阻斷詐團金流，守護民眾財產。