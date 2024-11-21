違法攜帶活體動物入境數量激增近4倍 印度星龜為大宗
近期違法攜帶活體動物闖關入境案件明顯增加，關務署台北關統計，今年（2024）1月至9月查獲旅客入境攜帶走私活體動物的案件已達13件，相較上一年度的8件，數量明顯增加，增幅達62.5%。台北關提醒旅客，攜帶未經檢疫許可的活體動物入境，可能涉及違反「動物傳染病防治條例」，將面臨刑責及高額罰金的處分。
台北關指出，統計今年1月至9月查獲旅客入境攜帶走私活體動物的數量為2,581隻，相較去年查獲的537隻增加幅度高達380%。其中保育類動物也從134隻增至148隻，且以印度星龜為主。這些數據顯示走私者攜帶物種的多樣性與案件數的上升趨勢，非法交易帶來的生態威脅有增無減。
台北關透露，今年5月就曾查獲一名自泰國曼谷入境的64歲陳姓婦女，違法攜帶87隻活體動物，包括豬鼻龜、馬來食禍龜、黃頭陸龜、印度星龜、尼羅巨蜥、綠鬣蜥、嬰猴、普通狨、懶猴、斑頭鵂鶹等物種，因屬非法入境且具潛在疾病傳播風險，均移由相關單位處置。
台北關提醒旅客，攜帶未經檢疫許可的活體動物入境，除對國內生態及公共衛生構成嚴重風險外，同時涉違反「動物傳染病防治條例」，將面臨刑責及高額罰金的處分。為免觸法，旅客應於入境前了解相關規定，並誠實申報。海關亦將持續積極協助邊境防疫，嚴防夾帶未經檢疫活體動物入境，以共同維護生態環境永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言