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違法攜帶活體動物入境數量激增近4倍 印度星龜為大宗

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

近期違法攜帶活體動物闖關入境案件明顯增加，關務署台北關統計，今年（2024）1月至9月查獲旅客入境攜帶走私活體動物的案件已達13件，相較上一年度的8件，數量明顯增加，增幅達62.5%。台北關提醒旅客，攜帶未經檢疫許可的活體動物入境，可能涉及違反「動物傳染病防治條例」，將面臨刑責及高額罰金的處分。

台北關指出，統計今年1月至9月查獲旅客入境攜帶走私活體動物的數量為2,581隻，相較去年查獲的537隻增加幅度高達380%。其中保育類動物也從134隻增至148隻，且以印度星龜為主。這些數據顯示走私者攜帶物種的多樣性與案件數的上升趨勢，非法交易帶來的生態威脅有增無減。

台北關透露，今年5月就曾查獲一名自泰國曼谷入境的64歲陳姓婦女，違法攜帶87隻活體動物，包括豬鼻龜、馬來食禍龜、黃頭陸龜、印度星龜、尼羅巨蜥、綠鬣蜥、嬰猴、普通狨、懶猴、斑頭鵂鶹等物種，因屬非法入境且具潛在疾病傳播風險，均移由相關單位處置。

台北關提醒旅客，攜帶未經檢疫許可的活體動物入境，除對國內生態及公共衛生構成嚴重風險外，同時涉違反「動物傳染病防治條例」，將面臨刑責及高額罰金的處分。為免觸法，旅客應於入境前了解相關規定，並誠實申報。海關亦將持續積極協助邊境防疫，嚴防夾帶未經檢疫活體動物入境，以共同維護生態環境永續發展。

陳姓女子自泰國曼谷違法攜帶斑頭鵂鶹入境遭查獲。圖／台北關提供
陳姓女子自泰國曼谷違法攜帶斑頭鵂鶹入境遭查獲。圖／台北關提供
一名陳姓女子曾自泰國曼谷違法攜帶87隻活體動物入境遭查獲。圖／台北關提供
一名陳姓女子曾自泰國曼谷違法攜帶87隻活體動物入境遭查獲。圖／台北關提供
陳姓女子自泰國曼谷違法攜帶嬰猴入境遭查獲。圖／台北關提供
陳姓女子自泰國曼谷違法攜帶嬰猴入境遭查獲。圖／台北關提供

動物 走私

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