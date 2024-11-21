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追憶台鐵林姓機車長 家屬、同仁全哭了「以他為榮」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

台鐵公司宜蘭機務段林姓機車長昨在花蓮和平車站驟逝，今下午遺體返回宜蘭站，家屬與同仁送行，哀傷瀰漫整座車站。同事談起他，從一開始的語帶哽咽，終究難以控制情緒，掩面哭泣；他的父親也是台鐵退休人員，強忍悲痛說「以兒子為榮」。

林姓機車長的父親已經80多歲高齡，是台鐵退休人員，曾擔任羅東站副站長、宜蘭機務段總務主任等職務。談起兒子，林父又是傷心，又是驕傲，「他直到最後一刻都還在崗位上」，盡忠職守，從未懈怠；林父也感謝台鐵，協助處理兒子身後事務。

機務段張姓組長說，林姓機車長真的是很好的人，該組副組長一職懸缺已久，林姓機車長體恤組長工作辛勞，不久前自行請纓，兼任該組的副組長；「想不到沒多久，剛上任的副組長就離開了……」張姓組長談到此處，不由得情緒潰堤，掩面拭淚。

台鐵工會宜蘭分會理事長陳達仁曾與林姓機車長共識過一段時間，他回憶，林原本是機組檢修人員，後來轉為司機員，一路當上機車長；陳語帶哽咽，斷斷續續地說林姓機車長的小孩都要成年了，卻突然間接到這樣的噩耗，真的希望政府能多多照顧司機員的健康。

資深員工說，剛接到消息，以為只是昏倒，沒想到卻是最壞的結果，不禁搖頭嘆息；林姓機車長檢修員出身，轉任司機員，不只工作認真且待人和善，更厲害的是身兼駕駛與維修兩項專業技能，這是現在通過特考進入台鐵的司機員不具備的，「損失了1位重要人才。」

張姓組長談起林姓機車長，提及前陣子林主動兼任副組長為他分憂，如今斯人已逝，不禁掩面哭泣。記者陳敬丰／攝影
張姓組長談起林姓機車長，提及前陣子林主動兼任副組長為他分憂，如今斯人已逝，不禁掩面哭泣。記者陳敬丰／攝影
林姓機車長的家屬、宜蘭機務段員工為他送行。記者陳敬丰／攝影
林姓機車長的家屬、宜蘭機務段員工為他送行。記者陳敬丰／攝影
林姓機車長的父母來接兒子回家。林父也是台鐵退休人員，強忍喪子之痛，以兒子為榮。記者陳敬丰／攝影
林姓機車長的父母來接兒子回家。林父也是台鐵退休人員，強忍喪子之痛，以兒子為榮。記者陳敬丰／攝影
台鐵工會宜蘭分會理事長陳達仁回憶老同事，語帶哽咽難以自己，盼政府多照顧司機員的健康。記者陳敬丰／攝影
台鐵工會宜蘭分會理事長陳達仁回憶老同事，語帶哽咽難以自己，盼政府多照顧司機員的健康。記者陳敬丰／攝影
林姓機車長的帽子與公事包。景物依舊，人事已非。記者陳敬丰／攝影
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台鐵 宜蘭

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