影／台鐵機車長回家了…濛濛雨中任務結束 家屬泣「一路好走」

台鐵公司宜蘭機務段54歲林姓機車長昨天在花蓮和平車站驟逝，今天下午4時半許，在濛濛雨中乘台鐵專車回家。宜蘭機務段員工列隊，齊呼「機車長，任務結束了，一路好走！」機車長的大姊泣不成聲，悲痛說「弟弟，我帶爸爸媽媽來看你了。」

林姓機車長今天上午在花蓮完成相驗程序，花蓮地檢署檢察官確認死因為心肌梗塞，下午2時半，由家屬、台鐵公司陪同，搭乘專車從花蓮車站開回宜蘭，約4時許抵達宜蘭站，從主線切到副線，以電力車頭吊掛至宜蘭機務段下車。

機務段組員早已準備好林姓機車長的帽子與公事包，守候在機務段上下車處，準備替同事打最後一次卡。機車長的父親、母親和大姊等親人也提早抵達，到機務段時原本零星的雨勢驟然加劇，直到搭載機車長的專車進入宜蘭站，他的姊姊忍不住先大喊「弟弟，我們來接你了！」

雨勢突然變小了。下午4時半許，專車抵達機務段上下車處，車門打開後機車長的妻女拿著靈位步出，和車外等候的家人相擁而泣；台鐵員工協助扶靈，送抵機務段出口。

機務段全體員工列隊敬禮，高呼「機車長，任務結束了，一路好走，敬禮！」大姊對著冰櫃高喊「弟弟，我帶爸爸媽媽來看你了，一路好走。」濛濛細雨中，機車長登上靈車，移靈員山福園；機車長大姊攙扶著老父親，目送弟弟離去，向機務段員工致謝。