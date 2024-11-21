快訊

獨／開業20年！台南「翰林茶館」文化店熄燈

謝宜容遭起底！網將矛頭轉向老牌醬油廠 雲林老鄰居這樣談論她

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台鐵機車長回家了…濛濛雨中任務結束 家屬泣「一路好走」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

台鐵公司宜蘭機務段54歲林姓機車長昨天在花蓮和平車站驟逝，今天下午4時半許，在濛濛雨中乘台鐵專車回家。宜蘭機務段員工列隊，齊呼「機車長，任務結束了，一路好走！」機車長的大姊泣不成聲，悲痛說「弟弟，我帶爸爸媽媽來看你了。」

林姓機車長今天上午在花蓮完成相驗程序，花蓮地檢署檢察官確認死因為心肌梗塞，下午2時半，由家屬、台鐵公司陪同，搭乘專車從花蓮車站開回宜蘭，約4時許抵達宜蘭站，從主線切到副線，以電力車頭吊掛至宜蘭機務段下車。

機務段組員早已準備好林姓機車長的帽子與公事包，守候在機務段上下車處，準備替同事打最後一次卡。機車長的父親、母親和大姊等親人也提早抵達，到機務段時原本零星的雨勢驟然加劇，直到搭載機車長的專車進入宜蘭站，他的姊姊忍不住先大喊「弟弟，我們來接你了！」

雨勢突然變小了。下午4時半許，專車抵達機務段上下車處，車門打開後機車長的妻女拿著靈位步出，和車外等候的家人相擁而泣；台鐵員工協助扶靈，送抵機務段出口。

機務段全體員工列隊敬禮，高呼「機車長，任務結束了，一路好走，敬禮！」大姊對著冰櫃高喊「弟弟，我帶爸爸媽媽來看你了，一路好走。」濛濛細雨中，機車長登上靈車，移靈員山福園；機車長大姊攙扶著老父親，目送弟弟離去，向機務段員工致謝。

在宜蘭機務段服務數十年的老員工說，這是他記憶中第一次在這裡接同仁「回家」，也希望是最後一次，「沒有人想看到這種事。」

機務段員工齊呼「機車長任務結束了，一路好走！」家屬也泣不成聲。記者陳敬丰／攝影
機務段員工齊呼「機車長任務結束了，一路好走！」家屬也泣不成聲。記者陳敬丰／攝影
林姓機車長的家屬向台鐵員工致意。記者陳敬丰／攝影
林姓機車長的家屬向台鐵員工致意。記者陳敬丰／攝影
搭載林姓機車長遺體的專車，下午4時許返抵宜蘭，4時半許送至機務段，台鐵員工協助扶靈。記者陳敬丰／攝影
搭載林姓機車長遺體的專車，下午4時許返抵宜蘭，4時半許送至機務段，台鐵員工協助扶靈。記者陳敬丰／攝影
宜蘭機務段人員、林姓機車長的家屬在雨中等待機車長回家。記者陳敬丰／攝影
宜蘭機務段人員、林姓機車長的家屬在雨中等待機車長回家。記者陳敬丰／攝影
林姓機車長生前的帽子與公事包，同事早早準備好，要替他打最後一次下班卡。記者陳敬丰／攝影
林姓機車長生前的帽子與公事包，同事早早準備好，要替他打最後一次下班卡。記者陳敬丰／攝影

台鐵 宜蘭 花蓮

延伸閱讀

影／氣氛哀淒…台鐵司機員猝死搭專列回家 同事列隊淚送「一路走好」

猝死台鐵司機員今後送回宜蘭「下班簽退」 同事陪走最後一程

擊碎迷惘！宜蘭姊妹花練武10年 獲全民運柔術金牌

奇蹟生還！宜蘭古魯林道找手機登山客 失聯近3天存活

相關新聞

影／台鐵機車長回家了…濛濛雨中任務結束 家屬泣「一路好走」

台鐵公司宜蘭機務段54歲林姓機車長昨天在花蓮和平車站驟逝，今天下午4時半許，在濛濛雨中乘台鐵專車回家。宜蘭機務段員工列隊...

影／駕駛竟拋出車外...台東青海路3車撞擊 1命危2傷送醫救治

台東市青海路二段彎道處今天下午4點多發生3車撞擊車禍意外，共造成1人命危2人受傷送醫，事故原因正由警方調查釐清。

離譜！疑將梅花鹿煮熟餵狗 除罰百萬也面臨官司

恆春半島梅花鹿遭獵殺事件頻傳，近日有民眾目擊，有人拿疑似煮熟的梅花鹿頭與腳蹄餵狗。對此墾管處表示，已交由警方調查，仍不確...

突發生閃爆！台中太平工地疑遭電擊工安意外 兩工人受傷送醫

台中市太平區樹孝路273巷的一處建案工地，下午發生工人疑遭電擊的工安意外，有兩名工人送醫，所幸經急救，均無生命危險，事故...

竄出大量灰煙！蘆洲民宅神明廳起火 救出2人起火原因待查

新北市蘆洲區長安街一棟5層樓公寓今天傍晚5時許發生火警，消防人員前往灌救途中發現大量灰煙從2樓竄出，到場後立即布設水線灌...

追憶台鐵林姓機車長 家屬、同仁全哭了「以他為榮」

台鐵公司宜蘭機務段林姓機車長昨在花蓮和平車站驟逝，今下午遺體返回宜蘭站，家屬與同仁送行，哀傷瀰漫整座車站。同事談起他，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。